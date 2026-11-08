 Resultado Atlético de Madrid-Barcelona - Jornada 12 LaLiga
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El Barcelona remonta en el Metropolitano y refuerza su liderato

El Barça le dio la vuelta al marcador en el Estadio Metropolitano gracias al doblete de Fermín López y se llevó tres puntos clave para mantener el liderato de LaLiga.

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Celebración de Fermín López ante el Atlético de Madrid - EFE
Celebración de Fermín López ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE
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El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentaron este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Metropolitano en un duelo por el liderato de LaLiga EA Sports. El conjunto rojiblanco, dirigido por Diego Simeone, comenzó con mayor intensidad y se adelantó pronto, pero el equipo de Hansi Flick reaccionó con carácter, empató antes del descanso y completó la remontada en la segunda mitad para imponerse por 1-2.

El partido, correspondiente a la jornada 12, reflejó el potencial ofensivo azulgrana y la capacidad de respuesta de un Barcelona que, pese a no dominar siempre el juego, supo aprovechar sus momentos de mayor claridad para llevarse tres puntos de oro en condición de visita.

Remontada del Barcelona

El marcador se abrió en el minuto 9 con el gol de Giuliano Simeone, quien empujó al fondo de la red un centro preciso de Julián Álvarez desde el costado derecho. Antes de esa acción, el argentino ya había tenido una clara oportunidad en un mano a mano con Joan García, pero no logró definir tras intentar dejar atrás al portero catalán, que salió con decisión y frustró el tanto. Más adelante, alrededor del minuto 54, Álvarez volvió a fallar una ocasión manifiesta al optar por una vaselina que se fue por encima de la portería. Aunque aportó la asistencia del primer gol, su falta de acierto en las definiciones individuales impidió que el Atlético ampliara la ventaja en un tramo en el que el local generó más peligro.

El Barcelona igualó justo antes del descanso gracias a Fermín López, quien aprovechó un rechace en el área tras una combinación iniciada por Pedri y colocó un zurdazo al palo largo que superó a Jan Oblak. En el minuto 65, el mismo Fermín completó el doblete y puso el 1-2 definitivo con un disparo cruzado tras una asistencia brillante de Lamine Yamal, que filtró el balón con temple desde la banda derecha. El segundo tanto desequilibró definitivamente el encuentro: el Barcelona controló mejor los espacios y el Atlético, pese a buscar la reacción con cambios, no encontró la fluidez necesaria para igualar.

Con este triunfo, el Barcelona alcanza los 33 puntos tras 12 jornadas y se consolida en la cima de la clasificación. El Real Madrid, que ayer derrotó al Valencia en Mestalla (0-3), suma 30 puntos y queda a tres del líder, mientras que el Atlético de Madrid se queda con 28 puntos y desciende a la tercera posición.

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Partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga - Agencia EFE
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