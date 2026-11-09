Canadá volverá a Guatemala después de 22 años

Guatemala se prepara para recibir nuevamente a Canadá este viernes 13 de noviembre de 2026, cuando ambas selecciones se enfrenten en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El encuentro tendrá un ingrediente especial, pues marcará el regreso de los canadienses al territorio guatemalteco después de más de dos décadas, ya que su última visita al país se produjo en noviembre de 2004.
Para encontrar aquel antecedente hay que remontarse al 18 de noviembre de 2004, cuando Guatemala y Canadá se enfrentaron en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, en un compromiso correspondiente a la fase preliminar de las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. En aquella ocasión, el conjunto norteamericano se llevó la victoria por 0-1 gracias a una anotación de Dwayne De Rosario al minuto 57, en un partido que también estuvo marcado por las expulsiones de Gustavo Cabrera, por el lado guatemalteco, y Olivier Occean, por el canadiense.
Canadá vuelve a Guatemala después de 22 años
Aquel encuentro tuvo entre sus protagonistas a futbolistas como Carlos Ruiz, Juan Carlos Plata, Guillermo Ramírez y Miguel Klee, quienes formaron parte del once titular de Guatemala. Por Canadá destacaban nombres como Atiba Hutchinson, Patrice Bernier, Kevin McKenna y el propio Dwayne De Rosario. Con ese resultado, los canadienses consiguieron una de sus victorias en la segunda fase de la eliminatoria, mientras que Guatemala terminaría como líder del Grupo 2 con 10 puntos, asegurando su boleto a la hexagonal final. Canadá, por su parte, ocupó el último puesto con cinco unidades.
Curiosamente, aunque Canadá se impuso en su visita a Guatemala, la Azul y Blanco también logró quedarse con el triunfo cuando ambos equipos se enfrentaron en territorio canadiense, donde consiguió una victoria por 0-2. Ahora, 22 años después de aquel partido en el Doroteo Guamuch Flores, las dos selecciones volverán a encontrarse en suelo guatemalteco, esta vez con un boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf en juego y con el recuerdo de un antecedente que favoreció a los visitantes.