Así fue el último triunfo de Guatemala ante Canadá en 2004

La Selección Nacional de Guatemala afronta este sábado 17 de enero el quinto partido amistoso de su historia ante el combinado de Canadá, donde los resultados lamentablemente no le son favorables ya que el balance de los últimos cuatro amistosos es: Cuatro derrotas ante los del norte y sin marcar gol en duelos disputados en los años 1999 (dos juegos), 2019 y 2017.
El balance histórico ante Canadá no es bueno, en al menos 15 juegos entre oficiales y amistosos, la Selección de Guatemala solo suma dos triunfos oficiales ante los de la "Hoja de Maple". La primera victoria fue en el año 1988 durante el Campeonato de Naciones de la Concacaf donde vencieron a Canadá 1-0, y el otro triunfo registrado fue durante la eliminatoria mundialista a Alemania 2006 donde Guatemala los derrotó en condición de visitante 0-2 en el año 2004.
Así fue el último triunfo ante Canadá
Al hablar de la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA Alemania 2006, automáticamente el guatemalteco sabe que se está hablando de una de las mejores competiciones que realizó la "Bicolor", la mejor fue la que el año pasado puso a la "Azul y Blanco" a dos juegos de ir al Mundial 2026.
En aquel camino, Guatemala superó la segunda ronda al dejar en el camino a Surinam. Para la tercera ronda, la fase de grupos, Guatemala compitió ante Honduras, Costa Rica y Canadá. Eran dos juegos ante cada selección, uno de local y otro de visitantes.
En la primera fecha de esta tercera ronda, grupo 2, Canadá recibía a Guatemala en Vancouver el 18 de agosto de 2004, y sorpresivamente, los chapines se imponían con categoría 0-2 con un doblete histórico de Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, el "Pescadito".
El partido de vuelta, jugado en Guatemala el 17 de noviembre de 2004, Canadá venció a los chapines 0-1 en el estadio Nacional Mateo Flores.
Han pasado 21 años y cinco meses desde el segundo y último triunfo de Guatemala sobre Canadá en duelos oficiales, y esta noche, en un duelo amistoso, la "Bicolor" busca su primer triunfo ante los canadienses en esa condición.
La última vez que jugaron Guatemala y Canadá fue en cuartos de final de la Copa Oro 2025 () y hubo un empate 0-0, aunque la clasificación fue para los chapines con una tanda de penalti que favoreció 6-5.