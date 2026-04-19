Ataque durante grabación de "Sin senos sí hay paraíso" deja dos fallecidos

Un violento incidente registrado durante las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso dejó dos personas fallecidas y generó conmoción entre el elenco y el equipo de producción. El hecho ocurrió el sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, Colombia, donde se realizaban tomas en exteriores.
De acuerdo con reportes de medios locales y autoridades, un hombre armado con un arma blanca se acercó a uno de los trabajadores de producción con la intención de atacarlo. Ante la situación, otros integrantes del equipo intervinieron para auxiliar a su compañero, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó de forma trágica.
Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. Según información preliminar, el agresor también falleció durante el desarrollo de los hechos, aunque las circunstancias exactas aún son investigadas.
Protagonistas se pronuncian
El suceso provocó reacciones inmediatas entre los protagonistas de la serie. La actriz Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy". El pronunciamiento fue replicado por Carolina Gaitán y Gregorio Pernía, quienes también expresaron su pesar.
Las autoridades confirmaron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al enfrentamiento; sin embargo, ninguna de ellas sería el atacante principal. El caso continúa bajo investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades en este incidente que ha impactado a la industria televisiva.