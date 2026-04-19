 Ataque durante grabación de "Sin senos sí hay paraíso" deja dos fallecidos
Farándula

Ataque durante grabación de "Sin senos sí hay paraíso" deja dos fallecidos

Violencia irrumpe en set de "Sin senos sí hay paraíso" y deja fallecidos.

Compartir:
Tragedia en set de “Sin senos sí hay paraíso”., Redes sociales.
Tragedia en set de “Sin senos sí hay paraíso”. / FOTO: Redes sociales.

Un violento incidente registrado durante las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso dejó dos personas fallecidas y generó conmoción entre el elenco y el equipo de producción. El hecho ocurrió el sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, Colombia, donde se realizaban tomas en exteriores.

De acuerdo con reportes de medios locales y autoridades, un hombre armado con un arma blanca se acercó a uno de los trabajadores de producción con la intención de atacarlo. Ante la situación, otros integrantes del equipo intervinieron para auxiliar a su compañero, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó de forma trágica.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. Según información preliminar, el agresor también falleció durante el desarrollo de los hechos, aunque las circunstancias exactas aún son investigadas.

Protagonistas se pronuncian 

El suceso provocó reacciones inmediatas entre los protagonistas de la serie. La actriz Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy". El pronunciamiento fue replicado por Carolina Gaitán y Gregorio Pernía, quienes también expresaron su pesar.

Las autoridades confirmaron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al enfrentamiento; sin embargo, ninguna de ellas sería el atacante principal. El caso continúa bajo investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades en este incidente que ha impactado a la industria televisiva.

En Portada

Encapuchados bloquean ingreso a la USAC en el Periféricot
Nacionales

Encapuchados bloquean ingreso a la USAC en el Periférico

04:49 PM, Abr 19
Cobán supera a Achuapa en un partido marcado por lesiones en la porteríat
Deportes

Cobán supera a Achuapa en un partido marcado por lesiones en la portería

05:04 PM, Abr 19
Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1t
Nacionales

Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1

11:23 AM, Abr 19
Ataque durante grabación de Sin senos sí hay paraíso deja dos fallecidost
Farándula

Ataque durante grabación de "Sin senos sí hay paraíso" deja dos fallecidos

01:51 PM, Abr 19
Nicolás Martínez a un paso de ganar su tercer título de goleo consecutivo t
Deportes

Nicolás Martínez a un paso de ganar su tercer título de goleo consecutivo

04:27 PM, Abr 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos