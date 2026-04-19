Captura en Guatemala: Papá de Miss Universo El Salvador

Pedro Andrés García Manzo Méndez, publicista guatemalteco de 46 años y papá de Miss Universo El Salvador, fue detenido el en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala. Lo anterior, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida por la justicia de Honduras, que lo vincula a una presunta red de defraudación fiscal.
Lo que muchos no sabían es que este empresario es el padre de Isabella García Manzo, quien representó a El Salvador en el Miss Universe 2023. En dicho certamen la joven destacó por su belleza y carisma, dejando en alto el nombre salvadoreño en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.
La captura fue ejecutada por agentes de la Dipafront, y tras su aprehensión, García Manzo fue puesto a disposición del juzgado competente para continuar el proceso que definirá su eventual entrega a las autoridades hondureñas. Con este caso, Guatemala suma 23 capturas con fines de extradición en lo que va de 2026, de las cuales 14 están relacionadas con narcotráfico y nueve con otros delitos.
Cabe destacar que el perfil del detenido va más allá de sus actividades empresariales en Guatemala. Según una investigación publicada por El Faro en 2021, García Manzo formó parte de un entorno empresarial con operaciones en Guatemala y El Salvador, vinculado a negocios de publicidad, manejo de imagen y proyectos comerciales.
Más de la Miss Universo El Salvador
Isabella García Manzo es una joven salvadoreña que saltó a la fama en 2023 al ser coronada Miss Universe El Salvador, convirtiéndose en la representante de ese país en uno de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo. Su carisma, elegancia y desenvoltura sobre el escenario internacional la posicionaron como una de las figuras más destacadas del certamen ese año.
Más allá de la corona, Isabella ha construido una presencia sólida en redes sociales y en el mundo del modelaje, siendo reconocida tanto en Guatemala como en El Salvador como un referente de belleza y emprendimiento.