Previa del amistoso Guatemala vs. Canadá en estados Unidos

Mientras que la Selección Nacional de Canadá encara este sábado 17 de enero su primer partido amistoso del 2026, año en el cual se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA, donde los canadienses son anfitriones junto a Estados Unidos y México; la oncena de Guatemala comienza un nuevo proceso, una nueva etapa pensando en el Mundial 2030, que se celebrará España, Portugal y Marruecos, pero que tendrá un inicio histórico con tres partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay.
"A partir del 13 de noviembre pasado (cuando se perdió ante Panamá 2-3) estamos pensando en qué fallamos, qué hicimos mal, qué tenemos mejorar; fue muy doloroso para todos, al que más le dolió fue a mí, me sigue doliendo, y sigo despertándome y pensando qué fue lo que falló y los hubieras. Sí ha sido un golpe muy duro por la ilusión que teníamos todos, y no se nos va a pasar en un buen rato, quizá nunca, quizá siempre estemos pensando qué pudimos hacer de más, aunque pusimos todo nuestro esfuerzo, seriedad, profesionalismo en el intento, pero la verdad nos quedamos en la orilla. Si fue muy triste estar remando casi cuatro años pensando en todo esto para quedarnos en la orilla", fue el lamento de Luis Fernando tena antes de viajar a Estados Unidos.
Guatemala-Canadá, seis meses después
Guatemala enfrentó a Canadá en cuartos de final de la Copa Oro Concacaf 2025, y luego de seis meses y 19 días, ambas escuadras vuelven a medir fuerzas, pero con realidades distintas: Los canadienses lo hacen pensando en el próximo Mundial donde esperar dar una buena actuación; los guatemaltecos, en el nuevo proceso que los lleve a la Copa del Mundo de la FIFA 2030, aunque su próxima competición oficial será en septiembre en la Nations League Concacaf 2026.
Aquel partido de Copa Oro significó algo muy grande para Guatemala, clasificarse por primera vez a semifinales bajo este nuevo formato implementado en 1991. Muchos de los seleccionados del 2025 brillaron en aquel certamen, pero del 11 titular para el duelo de mañana no estarán Aaron Herrera, Steven Robles,
Olger Escobar y Rubio Rubín, pero sí fueron convocados Kenderson Navarro, José Pinto, José Morales, Nicolás Samayoa, José Rosales, Rudy Muñoz y Óscar Santis, jugadores que fueron parte del arranque de aquel duelo.
Guatemala llega motivado a este partido, aunque su público se resiste a creer de nuevo en el inicio de proceso, muestra de ello ha quedado demostrado en redes sociales con cada rechazo a publicaciones relacionadas a Selección de Guatemala.
Pero la Selección Nacional llega a Los Ángeles (California), donde está uno de los mayores sectores de guatemaltecos, por lo que los seleccionados podrán experimentar una ola de cariño y amor de su afición, a esa que jugando en Estados Unidos no defrauda, ya que ha hecho buenas presentaciones en tierra de Donald Trump.
Es el arranque, o continuidad de un proceso, que espera y sueña con enderezar el camino del futbol nacional y por fin darle a la afición y a todo aquel que rodea este mágico deporte la máxima alegría de poder terminar en el 2029 o 2030 con la clasificación mundialista.