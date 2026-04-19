 Insivumeh reporta temblor de 4.1 con epicentro en Quiché
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Insivumeh reporta temblor de 4.1 con epicentro en Quiché

Los cuerpos de socorro no reportaron alarma en la población, ni daños tras el movimiento sísmico de la madrugada.

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El sismo de este domingo, 19 de abril, no causó daños ni alarma entre la población., Archivo.
El sismo de este domingo, 19 de abril, no causó daños ni alarma entre la población. / FOTO: Archivo.

El departamento de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que durante la madrugada ocurrió un temblor de 4.1 grados, sin que se reportaran daños materiales o alarma entre la población. El informe de la entidad científica explicó que el sismo ocurrió a las 5:14:33 horas y que el epicentro se registró en el departamento del Quiché.

Asimismo, el Insivumeh reportó que durante las últimas 24 horas se han registrado 15 sismos, de los cuales dos han sido reportados como sensibles por las autoridades. En lo que va del año suman 2 mil 165 temblores, de los que 52 fueron reportados como sensibles por las autoridades.

En el caso del temblor de la madrugada, ninguno de los cuerpos de socorro reportó alarma entre los guatemaltecos. Durante la tarde del sábado pasado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) publicó su afiche de recomendaciones en caso de temblor.

Cabe destacar que durante la tarde del sábado también se reportó otro movimiento sísmico de 4.3 grados, con epicentro frente a las costas de El Salvador, sin que se reportara alarma en Guatemala o en áreas de la Costa Sur.

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Recomendaciones en caso de temblor

El afiche de Conred recordó que en caso de temblor es necesario guardar la calma y evitar la propagación de rumores. Asimismo, el letrero pide a los guatemaltecos no correr, no gritar, no empujar y no entrar en pánico a causa de un fenómeno de estos.

El ente de prevención también puso a disposición el número de teléfono 119 del sistema Conred para reportar daños o lesiones a causa de los movimientos sísmicos. Cabe resaltar que Guatemala es un país altamente sísmico a causa de las fallas que atraviesan el territorio nacional.

Conred también pidió a los guatemaltecos mantener preparada una mochila de las 72 horas, para ser utilizada en caso de emergencia o desastre natural.

La mochila de las 72 horas debe incluir el siguiente contenido:

1. Agua

  • Botellas de agua potable.

2. Alimentos

  • Comida enlatada o no perecedera
  • Abrelatas manual

3. Iluminación

  • Linterna
  • Baterías de repuesto

4. Comunicación

  • Radio portátil (de preferencia con baterías o carga manual)
  • Baterías adicionales

5. Documentación

  • Copias de documentos importantes (DPI, certificados, contactos, etc.)

6. Salud

  • Botiquín de primeros auxilios

7. Ropa

  • Cambio de ropa
  • Frazadas o mantas

8. Herramientas

  • Herramientas básicas (llaves, desarmadores, pinzas, etc.)

9. Contacto

  • Lista de números de emergencia

10. Mascotas (si aplica)

  • Alimento para mascotas
  • Recipiente para comida/agua

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