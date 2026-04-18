Operativos culminan con tres capturas en los departamentos

Las fuerzas de seguridad reportaron tres capturas en las últimas horas de este sábado, 18 de abril de 2024, por diferentes delitos. En uno de los operativos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre que tenía en su poder dos armas de fuego tipo fusil.
El operativo donde fue capturado este señalado es El Astillero, del municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa. Las autoridades señalaron que el detenido es Gustavo, de 41 años.
Además, el detenido portaba dos cargadores, tres municiones y una pistola calibre 9 milímetros, Pietro Beretta, con tres cargadores y 37 municiones. De todas las armas localizadas al capturado, únicamente la pistola tenía documentación respectiva, indicó la PNC; sin embargo, fue secuestrada para continuar investigaciones.
Según la PNC, esta captura se ejecutó en el marco de varias investigaciones realizadas sobre estructuras criminales que se dedican al almacenamiento ilícito y tráfico ilegal de armas de fuego.
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Capturado por posesión para el consumo
Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) informó que realizó varios operativos en contra del narcomenudeo en los municipios de Chisec, departamento de Alta Verapaz y en el municipio de Melchor de Mencos, departamento de Petén.
En el primer escenario, las autoridades detuvieron a un hombre únicamente identificado como Nelson, quien por el delito de posesión para el consumo. La aprehensión se hizo efectiva en el barrio Concepción; además, se incautó un teléfono celular y Q300 en efectivo.
En el segundo lugar, La Fiscalía Municipal de Melchor de Mencos, Petén, coordinó con la PNC la captura de Byron, por el delito de posesión para el consumo. La detención se realizó en el barrio El Arroyito, donde fue sorprendido con una bolsa que contenía marihuana.
Los tres aprehendidos fueron trasladados hacia un juzgado de turno, donde escucharon los motivos de su detención.