 Accidentes dejan 4 fallecidos en Villa Nueva y Alta Verapaz
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Fuertes imágenes: Accidentes dejan cuatro fallecidos en Villa Nueva y Alta Verapaz

Autoridades viales de Villa Nueva reportan cierre total en la ruta entre Barcenas y Milpas Altas por el accidente de tránsito.

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En Villa Nueva, el fuerte accidente causa congestionamiento vehicular., Captura de pantalla.
En Villa Nueva, el fuerte accidente causa congestionamiento vehicular. / FOTO: Captura de pantalla.

Los cuerpos de socorro reportaron dos accidentes de tránsito mortales de forma simultánea, durante la mañana de este sábado 18 de abril de 2026, con saldo de cuatro personas fallecidas; uno de ellos ocurrió en Alta Verapaz y otro en Villa Nueva.

El percance de Alta Verapaz cobró la vida de un niño de 10 años, mientras que un bebé de seis meses quedó con serias heridas, por lo que fue hospitalizado en estado delicado. La segunda persona fallecida en este lugar es una mujer identificada únicamente como Elvira Si Caz, cuya edad no ha sido confirmada.

El primero de los accidentes de tránsito ocurrió en la carretera que conecta los poblados de Bárcenas y Milpas Altas, reportó la vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos. En el lugar se reportó un cierre total en la vía, a causa del mortal accidente vial.

El segundo de los accidentes ocurrió en la aldea Santa Cecilia del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz. En el lugar también se reportaron dos personas fallecidas y varias heridas, entre ellas un bebé de 6 meses.

Dalia Santos narró que el percance en Villa Nueva ocurrió cuando una motocicleta, por causas desconocidas, chocó en contra de otro vehículo en el lugar. La comunicadora indicó que será el Ministerio Público el que establezca como ocurrió el hecho que mantiene el cierre vial del lugar.

Cierres viales en Villa Nueva

Santos compartió imágenes del accidente, en ellas se ve como la motocicleta quedó totalmente destrozada, mientras en el área se pueden ver otros dos vehículos, como un picop de color negro y un camión de carga pesada.

El accidente bloqueó totalmente la vía, impidiendo el paso de motocicletas, carros y autobuses, entre otros. El tránsito está detenido en ambos sentidos de la ruta, por lo que Santos pidió al resto de conductores usar vías alternas.

Santos explicó que para acceder a la carretera Interamericana, la sugerencia es usar el bulevar Sur hacia Ciudad San Cristóbal, Mixco y viceversa, considerando el bloqueo vial en la ruta antes descrita.

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Tragedia en Alta Verapaz

Mientras tanto, en el segundo de los accidentes, un picop que transportaba a varias personas chocó de manera frontal en contra de una peña en la referida ruta. Medios locales indicaron que entre los heridos figuran un bebé de 6 meses, en estado delicado. Asimismo identificaron a los lesionados como Hilario Cao Cu, de 36 años, con golpe fuerte en la cabeza y herida abierta en la frente; Irma Verónica Caz, de 33 años, con golpes y moretones en la cabeza y Candelaria Cuc, de 50 años, con heridas en la cabeza.

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