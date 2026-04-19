 Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana
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Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Tiroteo deja varios menores fallecidos y múltiples heridos en Luisiana.

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Tiroteo deja varios menores fallecidos en tragedia familiar en EE. UU., Redes sociales.
Tiroteo deja varios menores fallecidos en tragedia familiar en EE. UU. / FOTO: Redes sociales.

Al menos ocho menores de entre uno y 14 años murieron durante un tiroteo masivo registrado la madrugada de este domingo en Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, según reportes de la Policía local, que calificó el hecho como un "altercado doméstico".

De acuerdo con las autoridades, un total de diez personas fueron alcanzadas por disparos durante el incidente. El portavoz policial, Christopher Bordelon, informó que el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo robado tras perpetrar el ataque, lo que desató una persecución que concluyó cuando fue abatido por agentes.

Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", afirmó Bordelon, quien además detalló que la escena del crimen es "extensa" y abarca al menos tres viviendas en el vecindario de Cedar Grove, lo que ha complicado las labores de investigación.

Dos sobrevivientes del tiroteo  

Según los reportes, las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas graves que ponen en riesgo su vida. Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni del presunto responsable, aunque indicaron que varios de los menores fallecidos serían descendientes del atacante.

El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, calificó el hecho como una de las tragedias más graves que ha enfrentado la comunidad. "Esta es una situación trágica, tal vez la más trágica que hayamos vivido jamás. Es una mañana terrible", expresó.

Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en una fase inicial, por lo que la información disponible es preliminar y podría actualizarse conforme avancen las pesquisas.

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