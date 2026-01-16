Selección Nacional: Kenderson Navarro, otra cita ante Canadá

La Copa Oro Concacaf 2025 aún trae gratos recueros para la afición guatemalteca, ya que la Selección Nacional logró un histórico tercer lugar, que incluyó una actuación memorable ante la poderosa Canadá, selección clasificada al Mundial 2026 por su condición de anfitriona. En aquel partido del 2025 ante los canadienses, el portero fue Kenderson Navarro, quien este sábado ha sido confirmado por el técnico Fernando Tena como el titular ante la escuadra del norte.
¿Pero cómo llegó Kenderson Navarro a la portería ante Canadá? No es un secreto para nadie, Nicholas Hagen es el portero de confianza de Luis Fernando Tena en los partidos oficiales, y él ha estado en duelos de Nations League, Copa Oro y la eliminatoria mundialista, pese a que en algún momento no tuvo continuidad con su club, pero el puesto en la portería guatemalteca siempre estuvo asegurado.
Pero en la Copa Oro 2025, Nicholas Hagen tuvo una lesión al concluir el partido entre Guatemala y Guadalupe, duelo correspondiente al cierre de la fase de grupo, donde la "Bicolor" terminó por imponerse 3-2 a su rival. Tras esa lesión, se confirmó la peor noticia: Hagen quedaba fuera de la Copa Oro 2025, y por ende, Tena se vio en la obligación a colocar otro portero, la responsabilidad caía en Navarro.
La actuación de Kenderson Navarro ante Canadá
Kenderson Navarro fue el titular de Guatemala para la serie de eliminación directa por cuartos de final ante Canadá, y en uno de los partidos más memorables de la Selección Nacional (proceso de Tena), los chapines lograron una clasificación histórica a semifinales del máximo evento deportivo de Concacaf a nivel de selecciones.
Jonathan David anotaba el 1-0 a los 30 minutos a favor de Canadá, Jacob Shaffelburg era expulsado a los 45+4 y dejaba a los canadienses con un jugador menos para el segundo tiempo, luego, Rubio Rubín igualaba las acciones 1-1 al 69, y con ello, el duelo se fue a tiempos extras, donde el marcador permaneció igualado y hubo necesidad de los penaltis para saber quién era el semifinalista.
Navarro no pudo detener los penaltis de Promise David, Daniel Jebbison, Derek Cornelius y Mathieu Choiniere, pero sí atajó el de Cyle Larin para dejarle la responsabilidad de la clasificación al capitán José Carlos Pinto, quien erró su tiro obligando y llevando a Guatemala a la muerte súbita. En esa instancia, Nathan Saliba anotó y Luc de Fougerolles mandó la pelota al travesaño para que fuese José Morales quien se llenara de gloria al anotar el gol clasificatorio a semifinales.
En la disputa del boleto a la final, Guatemala se midió a Estados Unidos, y Kenderson Navarro tuvo su segundo juego en Copa Oro 2025, pero esa vez, la suerte estaba del lado estadounidense y ganaron 2-1 con doblete de Diego Luna. Por Guatemala anotó Olger Escobar.
Guatemala fue un digno tercer lugar de la Copa Oro 2025 con Kenderson Navarro como guardameta.
Este sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, a partir de las 21:00 horas de Guatemala, nuevamente Kenderson Navarro defenderá el arco chapín ante los canadienses, quienes buscan, al igual que los nacionales, su primer triunfo del año 2026.