Guatemala realiza último entreno antes de viajar a EE. UU.

Este jueves 15 de enero de 2026, el campamento de la Selección Nacional de Guatemala tuvo mucha actividad previo a su viaja a Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde el próximo sábado 17 se medirá a su similar de Canadá en duelo amistoso de preparación para ambas oncenas.
Ayer, Luis Fernando Tena daba puerta abierta a medios de comunicación para observar parte del entrenamiento de la "Bicolor" y atender más adelante a la prensa, donde confirmó entre otras cosas, que para el sábado el portero titular será Kenderson Navarro.
Último entrenamiento
Al filo del mediodía, la Federación del Futbol de Guatemala (FFG) publicó en sus redes sociales una serie de fotografía del entrenamiento matutino para dar a conocer que había terminado el trabajo de la "Bicolor" antes de viajar a Estados Unidos.
"#SeleMayor realizó su último entrenamiento en territorio guatemalteco previo a su viaje a Los Ángeles para su encuentro amistoso ante Canadá. #VamosGuate #ModoSeleccion", fue el mensaje de la Federación.
En las fotografías publicadas, se observa el trabajo de los seleccionados donde se destacan las imágenes de Pedro Altán y Nicolás Samayoa, jugadores de Municipal.
Más adelante, la misma Federación compartió en Facebook una foto general con todos el plantel y la delegación que deberá hacer el viaje a territorio norteamericano para encarar con profesionalismo este primer duelo amistoso del año 2026.
Depuración de los convocados
Al inicio, Luis Fernando Tena dio a conocer el listado de 22 jugadores para encarar este duelo amistoso, siendo la base Antigua, actual bicampeón nacional, y Municipal. Ambas escuadras aportaban siete jugadores por club.
La primera noticia fue la desconvocatoria del jugador Decarlo Guerra, quien milita en Los Angeles Football Club, debido a que su club no le autorizó ser parte de este amistoso, el cual está fuera de las ventanas FIFA. Su lugar fue ocupado por el profesional de Antigua, Diego Santis.
Y este jueves, de los 22 jugadores, el listado se redujo a 20, no siendo parte del viaje el juvenil Héctor Prillwitz de Antigua y Marcelo Hernández de Xelajú.
Con esto, la plantilla que viaja a Estados Unidos es: Luis Morán, José Ardón, José Rosales, Diego Santis, Oscar Castellanos, Óscar Santis, Marvin Ávila Jr. (Antigua G. F. C.), Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Jefry Bantes, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Pedro Altán (Municipal), José Carlos Pinto, Darwin Lom (Comunicaciones), Widvin Tebalán (Xelajú) Kevin Ramírez (Malacateco, Matt Evans (LAFC) y Damian Rivera (Phoenix Rising).
Kenderson Navarro, el titular
Durante la conferencia de prensa del miércoles, Luis Fernando Tena atendió a los medios de comunicación y confirmó que ante la ausencia de Nicholas Hagen para este amistoso, el portero de Municipal Kenderson Navarro es el titular para el duelo ante Canadá.
Con ello, el portero de Antigua, Luis Morán, será el suplente y estará a la espera de saber si hay alguna posibilidad durante el partido de ingresar para sustituir a Navarro o el meta rojo culmina el partido.
Cuando Guatemala derrotó a Guadalupe (3-2) en el cierre de grupo de la Copa Oro 2025, Nicholas Hagen tuvo una lesión que lo sacó del torneo, y fue ahí donde Tena confió la portería a Kenderson navarro, quien tuvo un extraordinario partido ante Canadá, rival del sábado, por los cuartos de final de dicha Copa de Oro Concacaf.
Guatemala superó a Canadá tras una dramática tanda de penaltis que terminó 6-5 a favor de los chapines, y en semifinales, se enfrentó a Estados Unidos donde se cayó 2-1, Navarro también fue el meta ante los estadounidenses.