Emisoras Unidas transmitirá el Canadá vs. Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala dará inicio a su calendario internacional de 2026 con un partido amistoso ante Canadá, programado para este 17 de enero. Este encuentro marcará el primer compromiso del combinado chapín en un nuevo ciclo de trabajo, enfocado en la preparación rumbo a las competencias oficiales que se desarrollarán a lo largo del año. El duelo servirá como una valiosa prueba para comenzar a delinear el camino deportivo de la Azul y Blanco en esta nueva etapa.
El partido se disputará en el BMO Stadium, escenario que funge como casa de Los Ángeles FC en la Major League Soccer. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas de Guatemala y a las 19:00 horas de Los Ángeles, en un ambiente que promete ser exigente y de alto nivel. Este contexto permitirá a Guatemala medirse ante una selección con constante actividad internacional y con aspiraciones claras de cara al futuro inmediato.
Para el cuerpo técnico guatemalteco, el amistoso ante Canadá será clave para evaluar el estado actual de sus jugadores tras el cierre de la temporada anterior, así como para empezar a definir la base del plantel que afrontará los retos oficiales del 2026. En el caso del conjunto canadiense, el partido forma parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo en el que será uno de los países anfitriones, motivo por el cual mantiene una planificación intensa y continua.
El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial tras lo sucedido en la Copa Oro 2025, cuando ambas selecciones se midieron en cuartos de final. Aquel partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y Guatemala logró imponerse 6-5 en la tanda de penales, eliminando a Canadá.
