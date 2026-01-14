 Emisoras Unidas transmitirá el Canadá vs. Guatemala
Deportes

Emisoras Unidas transmitirá el Canadá vs. Guatemala

La Azul y Blanco abre su calendario internacional 2026 frente a Canadá en un amistoso que podrás seguir con las voces de 'El Mejor Equipo' de Emisoras Unidas.

Compartir:
Partido entre Guatemala y Canadá en la Copa Oro 2025 - Archivo
Partido entre Guatemala y Canadá en la Copa Oro 2025 / FOTO: Archivo

La Selección Nacional de Guatemala dará inicio a su calendario internacional de 2026 con un partido amistoso ante Canadá, programado para este 17 de enero. Este encuentro marcará el primer compromiso del combinado chapín en un nuevo ciclo de trabajo, enfocado en la preparación rumbo a las competencias oficiales que se desarrollarán a lo largo del año. El duelo servirá como una valiosa prueba para comenzar a delinear el camino deportivo de la Azul y Blanco en esta nueva etapa.

El partido se disputará en el BMO Stadium, escenario que funge como casa de Los Ángeles FC en la Major League Soccer. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas de Guatemala y a las 19:00 horas de Los Ángeles, en un ambiente que promete ser exigente y de alto nivel. Este contexto permitirá a Guatemala medirse ante una selección con constante actividad internacional y con aspiraciones claras de cara al futuro inmediato.

Emisoras Unidas con la Selección de Guatemala

Para el cuerpo técnico guatemalteco, el amistoso ante Canadá será clave para evaluar el estado actual de sus jugadores tras el cierre de la temporada anterior, así como para empezar a definir la base del plantel que afrontará los retos oficiales del 2026. En el caso del conjunto canadiense, el partido forma parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo en el que será uno de los países anfitriones, motivo por el cual mantiene una planificación intensa y continua.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial tras lo sucedido en la Copa Oro 2025, cuando ambas selecciones se midieron en cuartos de final. Aquel partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y Guatemala logró imponerse 6-5 en la tanda de penales, eliminando a Canadá.

Todas las emociones de este nuevo capítulo entre ambas selecciones podrán seguirse a través del 89.7 FM de Emisoras Unidas, en su radio en línea y en sus redes sociales: TikTok, Facebook, X e Instagram, con la narración y el análisis de El Mejor Equipo, siempre junto a la selección nacional.

Foto embed
Emisoras Unidas transmitirá el Canadá vs. Guatemala - Emisoras Unidas

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Emisoras Unidas transmitirá el Canadá vs. Guatemalat
Deportes

Emisoras Unidas transmitirá el Canadá vs. Guatemala

11:45 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos