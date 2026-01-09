Coca-Cola trae a Guatemala la emoción del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza a sentirse con fuerza y Coca-Cola se prepara para acompañar a los aficionados guatemaltecos en el camino hacia el evento deportivo más importante del planeta.
Con una estrategia que combina promociones, experiencias inmersivas y artículos coleccionables, la marca busca convertir cada momento previo al torneo en una celebración del fútbol y de la unión entre aficionados.
A partir del 26 de enero de 2026, los consumidores en Guatemala podrán participar en distintas dinámicas diseñadas para acercarlos a la magia del Mundial, con premios instantáneos y la posibilidad de ganar viajes para vivir el torneo en vivo.
El Tour del Trofeo de la Copa Mundial llega a Guatemala
Uno de los momentos más esperados será la llegada del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola. Esta experiencia internacional permitirá a los aficionados ver de cerca el trofeo original, uno de los símbolos más icónicos del fútbol mundial.
En Guatemala, el tour se llevará a cabo el 13 de febrero de 2026 en el Parque de la Industria, donde los asistentes podrán vivir una experiencia única alrededor del trofeo que todos los jugadores sueñan con levantar. Para participar, los consumidores deberán adquirir una Coca-Cola sabor original o Coca-Cola Zero en tiendas Super 7, solicitar el código QR de la promoción, escanearlo y registrarse en la plataforma oficial para quedar automáticamente participando.
Promociones, premios instantáneos y viajes al Mundial
Además del Tour del Trofeo, Coca-Cola activará una promoción nacional en la que los guatemaltecos podrán encontrar códigos promocionales en las tapas de botellas seleccionadas. Estos códigos estarán disponibles en presentaciones de 600 ml y 2.5 litros de Coca-Cola sabor original y Coca-Cola Zero.
Al activar el código a través de WhatsApp, los participantes podrán ganar uno de los mil premios instantáneos disponibles, entre los que se incluyen camisetas, balones Adidas y artículos oficiales relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Algunas tapas especiales ofrecerán la oportunidad de ganar viajes dobles para asistir al Mundial, acercando a los aficionados a una experiencia que suele parecer inalcanzable.
Ediciones especiales y artículos coleccionables
Pensando en los coleccionistas, Coca-Cola también unió esfuerzos con Panini para lanzar una sorpresa especial. A mediados de abril, la presentación de Coca-Cola sabor original de 3 litros incluirá un sticker exclusivo y coleccionable para el álbum oficial, una tradición que acompaña cada edición del Mundial.
A esto se suman vasos coleccionables que podrán adquirirse al presentar dos etiquetas de Coca-Cola sabor original de presentaciones no retornables de 1.5, 2, 2.5 y 3 litros, más un aporte adicional en efectivo. La iniciativa busca seguir fortaleciendo la conexión entre la marca y la pasión futbolera.
También se lanzará una edición especial de ocho latas coleccionables con diseños alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pensadas para que los fans vivan el espíritu del torneo desde cada detalle.
Una relación histórica con el fútbol
Coca-Cola mantiene una relación histórica con la FIFA desde 1976 y es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1978. Como socio exclusivo del Tour del Trofeo, la compañía ofrece a miles de aficionados alrededor del mundo la oportunidad de ver de cerca el trofeo antes del inicio del torneo.
El recorrido del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola, inició el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y visitará 30 Asociaciones Miembro, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días.
"Estamos emocionados de ser parte de la pasión del fútbol y traer a Guatemala experiencias que van mucho más allá del juego. El Tour del Trofeo es una invitación para que los fans vivan y sientan todas las emociones que solo el Mundial puede generar", señaló Denise Picot, directora de Mercadeo de Coca-Cola para la Zona Centro.
Las promociones estarán vigentes a partir del 26 de enero y los premios instantáneos se entregarán hasta agotar existencias.
