 Arbitraje guatemalteco tendrá presencia en Liga de Naciones
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El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Naciones

Árbitros guatemaltecos recibieron designaciones para tres partidos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Mario Escobar, árbitro guatemalteco - EFE
Mario Escobar, árbitro guatemalteco / FOTO: EFE
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El arbitraje guatemalteco tendrá un papel destacado en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, luego de que varios silbantes nacionales fueran designados para impartir justicia en tres encuentros de esta instancia del torneo. La presencia chapina refleja la confianza de Concacaf en los árbitros del país, quienes tendrán participación en partidos de alto nivel y con selecciones importantes de la región.

La actividad comenzará el sábado 14 de noviembre, cuando Guatemala tendrá representación en dos compromisos. En el duelo entre Jamaica y México, la cuarteta arbitral estará integrada por Mario Escobar como árbitro central, acompañado por Humberto Panjoj y Luis Ventura como asistentes, mientras que Bryan López desempeñará la función de cuarto árbitro. Ese mismo día, en el enfrentamiento entre Haití y Estados Unidos, también habrá presencia chapina con Walter López como juez principal, junto a Cristopher Corado y Diego Ojer.

Presencia del arbitraje guatemalteco en la Liga de Naciones de Concacaf

La participación guatemalteca continuará el martes 17 de noviembre, cuando Julio Luna fue designado como cuarto árbitro para el partido de vuelta entre Estados Unidos y Haití. De esta manera, serán siete los árbitros nacionales que tendrán participación en los tres encuentros de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La información fue confirmada por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG) a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que Guatemala también tendrá actividad dentro de esta fase del certamen, aunque desde el lado deportivo. La selección nacional se medirá ante Canadá en una serie de ida y vuelta, cuyo primer compromiso se disputará el 13 de noviembre en territorio guatemalteco, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar el 16 de noviembre en Toronto. Así, el futbol chapín tendrá presencia en una instancia decisiva del torneo, tanto dentro de la cancha como en el equipo arbitral.

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Cuarteta arbitral encabezada por Mario Escobar - Alex Meoño

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