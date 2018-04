El enojo y cómo controlarlo. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Qué es el enojo?

Son emociones, sensaciones, energía muy fuertes en nuestro organismo, que nos llevan al descontrol e incluso a no pensar y actuar impulsivamente, hasta llegar a desconocernos a nosotros mismos por nuestras propias acciones. Se reacciona en el lugar inadecuado, de un modo inapropiado.

Es una respuesta agresiva, aprendida, puesto que cuando nacemos no nacemos bravos, ni enojados ni con ira. Son respuestas que vamos aprendiendo de nuestro medio, y que observamos que tienen ciertos resultados en nuestro entorno. Estas formas de reaccionar acarrea muchos problemas con nuestros semejantes, en la familia, el trabajo y hasta el punto que no sabemos quienes somos, nos perdemos en medio de ello, agrediendo a las personas que mas queremos, debido a que todo este proceso nos ha llevado a que la rabia, la ira y la cólera nos controlen y en realidad hemos perdido el control sobre ellos.

Por lo que te enojas puede ser circunstancial, pero el motivo es mucho más profundo, detrás del enojo hay otras emociones como el dolor, la frustración, la impotencia.

Qué nos hace enojar?

Algo que nos duele o nos lastima

Una situación o un hecho en la que no tenemos el control

Una situación que no cumple con nuestras expectativas o no es lo que deseamos o esperamos.

Una situación en la que nos sentimos rechazados o excluidos

Imposibilidad de alcanzar algo que queríamos.

Una situación o hecho que nos hace sentir atacados o agredidos.

Una pérdida

Cuando Tenemos angustia o miedo.

Cuál es la función del enojo en la vida?

Muchas veces evitar que nos ataquen

Alejar una persona o mantener distancia, por que la relación resulta difícil o conflictiva o por que no hemos logrado superar aquello que nos ha dolido o lastimado.

Para comunicar que estamos molestos, aunque muchas veces no comunicamos el porque.

Evitar ser lastimados nuevamente.

Mostrarnos fuertes, poderosos y lograr lo que deseamos a través de hacer sentir menos o débiles o de humillar a los demás.

Cómo poder controlar mis impulsos de enojo o ira?

Muchas técnicas o estrategias para controlar los ataques de ira, nos plantean que debemos respirar profundo, tomar distancia y respirar profundo, no se trata solo de eso. Sabemos que el enojo es un gasto muy grande de energía y adrenalina, que muchas veces es incluso injustificado, por lo tanto, poder entender que la intención del otro no era ponernos bravos o molestarnos, sino que simplemente su forma de pensar es distinta a la nuestra, o que su intención era otra, que simplemente tuvo un mal día nos hará comprender que no es personal sino circunstancial y no merece la pena una reacción fatal.

La forma de lograr un control de las emociones es trabajar en las causas, en lo que está detrás.

Hacer consciente lo inconsciente y aprender a canalizar y expresar el enojo de una forma diferente.

Manejar y superar el dolor para que este no se convierta en rabia y enojo contra nosotros mismos ni contra los demás.

De 1 a 10 , ¿cuánto te enojas? ¿cuántas veces al día te enojas? y ¿cuánto te dura?

Fuente. https://www.atraigaelexito.com/El_enojo_y_la_ira/