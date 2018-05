Eminem en un nuevo problema legal - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No es la primera vez que Eminem asiste a una corte de justicia. Este es el nuevo caso en el que se ve envuelto el cantante

Eminem junto a Jay-Z han presentado una demanda contra The Weinstein Company pues alegan que se les debe dinero por varios proyectos de cine.

Según el portal Deadline.com, a los dos cantantes se les debe aproximadamente Q 6 Millones más derechos por varios proyectos anteriores. Esta acusación legal surge cuando The Weinstein Company, una vez una de las mayores productoras, se enfrenta a la quiebra después de que el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein fuera despedido después de una serie de graves acusaciones de agresión sexual en su contra.

Aunque hubo un intento por vender la empresa, la oferta se cayó y la negociación fracasó.

El portal web afirma que el rapero Eminem alega que The Weinstein Company le debe Q2 millones 640 mil por el uso de tres de sus canciones en una película que salió en 2015 titulada Southpaw. En el largometraje se puede escuchar ‘Phenomenal’, ‘Phenomenal 2’ y ‘Kings Never Die’ como parte de la banda sonora del film de boxeo protagonizado por Jake Gyllenhaal.

Aparentemente, The Weinstein Company únicamente le pagó a Eminem Q360 mil hasta ahora.

Por su lado, Jay-Z alega que la misma compañía le debe al menos Q3 millones 600 mil. Estos pagos están supuestamente relacionados con la serie documental de TIME: The Kalief Browder Story y la próxima serie Rest in Power: The Trayvon Martin Story.

Según los reportes, se busca que se realicendos pagos de Q 1 millón 800 mil