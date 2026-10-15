 Explora Cantón Cultura: Gastronomía y Arte en Zona 4
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Cantón Cultura: una nueva experiencia de gastronomía y arte abre sus puertas en Zona 4

Un nuevo espacio en Zona 4, Cantón Cultura, combina diversas ofertas gastronómicas, artísticas y de entretenimiento, promoviendo la convivencia y la conexión entre personas, desde su inauguración reciente.

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Cantón Cultura / FOTO: Alejandro Meoño
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COMOSA realizó la inauguración oficial este jueves, 15 de octubre, de Cantón Cultura en Inara Cuatro Norte, un nuevo espacio pensado para que gastronomía, arte y entretenimiento se combinen en un ambiente abierto, pet friendly y accesible a variados públicos. El espacio surge como un punto de encuentro orientado a conectar personas, cultura y ciudad, ofreciendo experiencias que invitan a compartir, quedarse y regresar.

Inspirado en la identidad dinámica de Zona 4 de la Ciudad de Guatemala, Cantón Cultura busca aportar una propuesta que suma al perfil creativo, contemporáneo y auténtico de este sector. Esta zona, conocida por su vida urbana vibrante, historia y variedad de expresiones culturales, atrae tanto a visitantes locales como extranjeros interesados en conocer una faceta moderna de la ciudad.

Cantón Cultura: una oferta para cada dinámica del día

El nuevo centro está dirigido a quienes viven o trabajan en la zona, así como a amigos, parejas, familias y turistas que recorren Zona 4 durante su paso por la capital. Gracias a su propuesta multisegmento, Cantón Cultura ofrece opciones para distintos estilos de vida y momentos del día, promoviendo la convivencia entre generaciones e intereses diversos.

Un programa dinámico de actividades gastronómicas, artísticas y de entretenimiento mantiene la energía del espacio activa a lo largo del día. Así, se abren oportunidades para encontrarse, disfrutar y permanecer más tiempo en este entorno urbano.

El concepto pet friendly es central en la experiencia, fomentando una convivencia más cercana y adaptada a quienes buscan nuevas formas de vivir la ciudad.

El nombre Cantón Cultura retoma la historia de Zona 4, que a finales del siglo XIX formó parte del "Cantón Exposición", un proyecto urbano innovador para la época, que incluía calles diagonales, plazas y jardines. Este legado inspira una propuesta contemporánea orientada al encuentro y la transformación constante del sector.

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Cantón Cultura | Alejandro Meoño

Cantón Cultura / Alejandro Meoño

Pablo Suchini, director general de COMOSA, resaltó que la visión del espacio es "desarrollar lugares con propósito, capaces de generar comunidad y aportar valor a quienes los disfrutan y a su entorno".

Con Cantón Cultura, COMOSA refuerza su apuesta por crear espacios que integran bienestar y comunidad, donde existen razones para encontrarse, permanecer y regresar, fortaleciendo el tejido social de la ciudad.

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