Fan deja a su hijo por foto con Harry Styles: su reacción

Un tenso momento protagonizó el cantante británico Harry Styles en las calles de la Ciudad de México, al verse visiblemente molesto con una fanática que lo siguió insistentemente.
El incidente, captado en video y ampliamente difundido en redes sociales, muestra al artista pidiendo a la mujer que detuviera su persecución, luego de que presuntamente ella desatendiera una carriola con un bebé para intentar conseguir una fotografía con él.
En el video que circula en redes sociales, se observa cómo la fan, acompañada de una carriola, se acerca persistentemente a Harry Styles para conseguir una fotografía.
En un momento, mueve la carriola con el bebé a un lado para poder aproximarse más al artista. Ante la insistencia, el intérprete de "Watermelon Sugar" la detiene y le pide directamente que respete su espacio, lanzando una mirada al bebé que permanecía en la carriola.
Este episodio rápidamente encendió un intenso debate entre los seguidores del artista en plataformas digitales. La discusión se centró en los delicados límites que deben existir entre las figuras públicas y sus admiradores.
Una parte considerable de los usuarios defendió la postura de Harry Styles, argumentando que cualquier individuo, sin importar su fama, tiene el derecho inalienable a establecer barreras y proteger su privacidad.
Ganancias para la CDMX
Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México podrían aportar hasta 171 millones de dólares a la economía local, según cifras de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco).
La organización estima que las seis presentaciones del artista británico, entre el 31 de julio y el 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros, dejarían una derrama económica de entre 2,550 y 3,000 millones de pesos.
Canaco señala que a estos espectáculos asistirán entre 378,000 y 390,000 personas, de las cuales alrededor del 60% viajará desde fuera de la capital para los conciertos.
Los sectores más beneficiados serán hotelería, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios relacionados, que esperan un importante aumento en su actividad gracias a la llegada de los fanáticos que acudirán a las presentaciones de Harry Styles.