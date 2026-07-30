Festival Internacional Zoel Valdés: Danza en Guatemala

Guatemala volverá a convertirse en un punto de encuentro para el arte y las tradiciones de Latinoamérica con la celebración del X Festival Internacional de Proyección Folklórica Zoel Valdés 2026, un evento que reunirá a agrupaciones de diez países en una serie de presentaciones gratuitas que se desarrollarán en Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala.
El festival, que celebra su décima edición, busca promover el intercambio cultural entre los pueblos latinoamericanos mediante la danza, la música y las expresiones folklóricas que forman parte de la identidad de cada nación.
Durante varios días, el público podrá disfrutar de coloridos espectáculos, desfiles, música tradicional y presentaciones que mostrarán la diversidad cultural de la región.
Un encuentro para celebrar la identidad latinoamericana
El Festival Internacional de Proyección Folklórica Zoel Valdés se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes del país dedicados a la preservación y difusión del folklore.
Cada delegación presentará un repertorio inspirado en las costumbres, leyendas, ritmos y tradiciones de su lugar de origen, ofreciendo al público un recorrido por la riqueza cultural de América Latina.
Los organizadores destacan que el objetivo del festival es fortalecer los lazos de amistad entre las naciones, promover el respeto por la diversidad cultural y acercar a las nuevas generaciones al patrimonio artístico de sus pueblos.
Además de las presentaciones sobre el escenario, el festival permitirá a los asistentes conocer la historia y el significado de las danzas tradicionales, muchas de ellas transmitidas de generación en generación.
Diez países compartirán su cultura
En esta edición participarán agrupaciones folklóricas de distintos países latinoamericanos, cada una representando las tradiciones de su nación.
Las delegaciones invitadas son:
· Guatemala — Grupo de Proyección Folklórica Zoel Valdés.
· El Salvador — Yujyullu Mijtutiani.
· Honduras — Herederos de Cicumba.
· Nicaragua — Baile Folklórico Mestizaje.
· Costa Rica — Güaitil Compañía Folklórica.
· México — Temachtiani Enol.
· Chile — Cullpohué Fundación Folclórica y Cultural.
· Ecuador — Mushuk Nina.
· Colombia — Quetzal Compañía de Danzas.
· Argentina — Tango Sólido.
Cada agrupación ofrecerá espectáculos con vestuarios típicos, música en vivo y coreografías inspiradas en las tradiciones de sus respectivas regiones.
Casi cinco décadas promoviendo el folklore
El festival es organizado por el Grupo de Proyección Folklórica Zoel Valdés, una agrupación artística guatemalteca que durante 49 años ha trabajado en la investigación, preservación y difusión del folklore nacional.
A lo largo de su trayectoria, el grupo ha representado a Guatemala en festivales internacionales y ha impulsado espacios para que nuevas generaciones conozcan y valoren las expresiones culturales del país.
Con esta décima edición del festival internacional, la organización reafirma su compromiso con el intercambio cultural y la conservación de las tradiciones latinoamericanas.
Antigua Guatemala será el primer escenario
Las actividades iniciarán en Antigua Guatemala, donde las delegaciones ofrecerán presentaciones del 30 de julio al 2 de agosto.
La programación incluye espectáculos en distintos espacios emblemáticos de la ciudad colonial, como Caoba Farms, el Parque Central y recorridos por la tradicional calle del Arco, donde se realizarán desfiles con las agrupaciones participantes.
Las calles antigüeñas se llenarán de música, color y trajes típicos, ofreciendo a vecinos y turistas la oportunidad de disfrutar de una muestra del patrimonio cultural latinoamericano.
La fiesta cultural llegará a la capital
Posteriormente, el festival continuará en la Ciudad de Guatemala los días 7 y 8 de agosto.
Entre las actividades programadas destacan una presentación especial en Unicentro, una tarde bailable con marimba en vivo en las instalaciones de AGAYC y el gran cierre en la Concha Acústica del Parque Centenario, en la zona 1 capitalina.
Los organizadores invitan a familias, estudiantes y visitantes a asistir a las distintas actividades, todas con ingreso gratuito.
Un festival para toda la familia
Además de promover el intercambio entre artistas de distintos países, el Festival Internacional Zoel Valdés busca acercar el folklore a personas de todas las edades.
Los asistentes podrán apreciar una amplia variedad de ritmos tradicionales, desde sones guatemaltecos y danzas indígenas hasta tango argentino, bailes caribeños y expresiones culturales de Centro y Sudamérica.
Cada presentación será una oportunidad para conocer la historia, la identidad y las costumbres que distinguen a cada nación participante.
Entrada gratuita
Todas las actividades del Festival Internacional de Proyección Folklórica Zoel Valdés 2026 serán de ingreso gratuito, por lo que los organizadores hacen un llamado a la población para disfrutar de esta celebración artística y cultural.
Con una agenda que combina danza, música, desfiles y espectáculos al aire libre, el festival promete convertir nuevamente a Guatemala en el escenario donde la tradición y la diversidad cultural latinoamericana se unen para ofrecer una experiencia llena de color, talento y orgullo por las raíces de cada pueblo.