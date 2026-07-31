Rosalía inicia gira en Argentina: poco público la recibe

La cantante española Rosalía ya se encuentra en Argentina para ofrecer una serie de conciertos que prometen reunir a miles de seguidores. Sin embargo, su llegada al país estuvo marcada por la reciente controversia que protagonizó en redes sociales tras compartir una publicación relacionada con la Selección de Argentina después de la final del Mundial 2026.
A diferencia de otras visitas, la intérprete de Bizcochito arribó a Buenos Aires bajo un fuerte dispositivo de seguridad y fue recibida únicamente por un pequeño grupo de admiradores, pese a la enorme expectativa que existe por sus presentaciones.
Una llegada con bajo perfil
Rosalía aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo privado procedente de Chile, donde días antes también ofreció una serie de conciertos.
Debido a las restricciones horarias del aeropuerto de San Fernando, el avión aterrizó en Ezeiza, donde ya la esperaba un operativo conformado por personal de seguridad, vehículos privados y miembros de su equipo de trabajo.
Vestida completamente de negro y con una capucha que cubría parte de su rostro, la artista abandonó rápidamente la terminal aérea para dirigirse al hotel donde permanecerá durante su estancia en Buenos Aires.
Aunque muchos esperaban una multitud para recibirla, únicamente un par de seguidores lograron verla de cerca a su llegada.
La polémica que desató críticas
La visita de Rosalía ocurre pocos días después de la controversia que surgió en redes sociales cuando la cantante compartió una publicación relacionada con la Selección de Argentina tras la final del Mundial 2026.
El contenido fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una crítica hacia el combinado albiceleste, lo que provocó una ola de comentarios en contra de la artista.
Horas más tarde, Rosalía aclaró que compartió la publicación únicamente porque se trataba de una de sus canciones y aseguró que no había leído el texto que aparecía en él.
"Le di compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió en una historia de Instagram.
Posteriormente publicó otro mensaje con el que buscó poner fin a la controversia. "Solo tengo amor x Argentina", expresó la cantante.
También generó comentarios en Chile
Antes de llegar a Argentina, Rosalía también fue noticia durante uno de sus conciertos en Chile.
En medio de su presentación exclamó la frase "¡Que tiemble y que retumbe la tierra!", una expresión que algunos asistentes consideraron desafortunada debido a la historia sísmica del país.
Aunque para muchos se trató únicamente de una expresión artística utilizada para animar al público, el comentario también generó debate en redes sociales.
Cuatro conciertos con entradas agotadas
Más allá de la polémica, Rosalía se prepara para uno de los momentos más esperados de su gira por Sudamérica.
La cantante ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, funciones que agotaron sus boletos en tiempo récord.
Durante estos espectáculos interpretará algunos de los temas más exitosos de su carrera, además de las canciones de su más reciente producción musical.
Sin embargo en redes sociales ha circulado una campaña viral de varios argentinos que "ya no desean ir al concierto" y pedir el reembolso de los boletos.
Una de las artistas más influyentes del pop actual
Rosalía se ha consolidado como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional de la última década.
Su innovadora mezcla de flamenco, pop, música urbana y sonidos electrónicos le ha permitido conquistar escenarios en Europa, América y Asia, además de obtener importantes reconocimientos como varios premios Grammy y Latin Grammy.
Con millones de seguidores en plataformas digitales y una sólida presencia internacional, cada uno de sus movimientos genera gran repercusión en redes sociales.
Ahora, la artista buscará dejar atrás la controversia y centrar toda la atención en sus presentaciones en Argentina, donde miles de fanáticos esperan disfrutar de uno de los espectáculos musicales más importantes del año.