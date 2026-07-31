Hijo de 'El R1' vinculado al asesinato de Valeria Márquez

Las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez dieron un importante giro luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reveló que los primeros indicios apuntan a que el hijo de Ramón Ángel "N", alias "R1", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría ordenado el asesinato de la joven.
El funcionario explicó que esta nueva línea de investigación surgió tras la captura de "R1", lo que permitió a las autoridades obtener información relevante para esclarecer el caso y avanzar en la búsqueda del principal sospechoso.
La hipótesis que sigue la investigación
Durante una declaración a medios de comunicación, García Harfuch indicó que la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación y será la instancia encargada de proporcionar mayores detalles conforme avancen las diligencias.
No obstante, adelantó que la información recabada hasta ahora señala que el hijo de "R1" mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez y que, presuntamente, la había amenazado en diversas ocasiones antes de su muerte.
"Todo indica que el hijo le pidió al papá que cometiera el feminicidio", declaró el secretario de Seguridad al referirse a la principal hipótesis que siguen las autoridades.
El presunto responsable permanece prófugo
García Harfuch informó que, derivado de la detención de "R1", también se obtuvieron elementos que podrían facilitar la localización de su hijo, quien permanece prófugo.
Según explicó, actualmente las autoridades federales mantienen un operativo para ubicarlo, al considerarlo una persona clave dentro de las investigaciones por el asesinato de Valeria Márquez.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente la emisión de una orden de aprehensión en su contra, el funcionario señaló que ya es buscado por las corporaciones de seguridad.
La captura de "R1"
Ramón Ángel "N", conocido como "R1", fue detenido recientemente como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, además de su posible relación con el caso de Valeria Márquez, también es investigado por otros hechos delictivos ocurridos en distintos estados del país.
García Harfuch explicó que la célula criminal conocida como "Los R's" opera como parte de la estructura del CJNG y mantiene presencia tanto en municipios de Michoacán como en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Aclaran que son investigaciones distintas
El secretario de Seguridad también aclaró que las investigaciones relacionadas con el feminicidio de Valeria Márquez son independientes de otros casos recientes, entre ellos el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
Sin embargo, precisó que la captura de "R1" permitió obtener información útil para distintas indagatorias que actualmente desarrollan las autoridades.
El caso que conmocionó a México
El feminicidio de Valeria Márquez generó una amplia conmoción en México y en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron justicia para la creadora de contenido.
Desde el inicio de las investigaciones, las autoridades han realizado diversas diligencias para reconstruir los hechos y determinar quiénes participaron en el crimen.
Con las declaraciones de Omar García Harfuch, la investigación entra ahora en una nueva etapa, enfocada en localizar al hijo de "R1", señalado como el presunto autor intelectual del feminicidio.
Las autoridades reiteraron que la carpeta de investigación continúa abierta y que será la Fiscalía la encargada de confirmar oficialmente los avances conforme se consoliden las pruebas y se desarrollen las acciones judiciales correspondientes.