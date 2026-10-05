 Paola Ramones debuta en alfombra roja con su novio
Farándula

Hija de Adal Ramones debuta en alfombra roja junto a su novio, un famoso actor

Paola Ramones se robó toda la atención en la alfombra roja de los Premios Ariel, y no solo por su elegante look, sino porque los fans aseguran que su novio es idéntico a su papá.

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Paola Ramones y su papá, Instagram
Paola Ramones y su papá / FOTO: Instagram
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La Ciudad de México se viste esta tarde de gala para recibir la edición 68 de los Premios Ariel y los famosos no pudieron faltar, entre ellos Paola Ramones.

La jornada, en la que se reconoce lo mejor del cine mexicano, comienza con el desfile de estrellas por la alfombra roja de los Estudios Churubusco, recinto que vuelve a recibir la ceremonia después de tres años de realizarse en Jalisco.  

Paola Ramones, hija del conductor de televisión Adal Ramones, llegó puntual a la cita junto a su novio, el también actor Daniel Tovar, recordado por su participación en programas adolescentes como "Skimo".

La actriz lució un vestido negro con relieve de flores a lo largo de la textura, hombros descubiertos y el cabello recogido en un moño, un look que complementó con una bolsa de mano en tono amarillo.

Por su parte, Tovar optó por un esmoquin de saco blanco con solapa y moño negros combinados con pantalón oscuro. La joven de 22 años sonrió para la cámara y dejó ver el amor que existe en su relación.

En agosto de este año, Daniel confirmó públicamente su noviazgo con Paola Ramones durante el programa ‘Pinky Promise’.

"Es verdad, somos novios, Paola Ramones y yo (...) Nos conocimos haciendo la película ‘El Candidato Honesto’

Tovar es conocido por su papel de Fito en la serie ‘Skimo’ de Nickelodeon, que se transmitió durante cuatro temporadas. En cine, destacó en la película ‘La Zona’, dirigida por Rodrigo Plá, donde compartió créditos con Daniel Giménez Cacho y Maribel Verdú.

Además, ha trabajado en diversas producciones televisivas, incluyendo ‘Mirreyes contra Godínez’, ‘Médicos, línea de vida’, y ‘Tierra de esperanza’. Actualmente, participa en las series ‘Entre paredes' y ‘Los hilos del pasado’.

¿Cómo nació el amor?

Luego de película donde se conocieron, Paola Ramones le pidió a Daniel que le ayudará con su proyecto final, de los estudios que hizo de cine en Los Ángeles, eso los llevó a ser amigos.

El proyecto tuvo un significado especial para ella, quien decidió convertir en ejercicio académico el secuestro que sufrió su papá años atrás.

Para dar vida a la historia, eligió a Daniel Tovar como protagonista, confiándole el reto de interpretar al propio Adal Ramones.

"Después ya nos veíamos más por lo de la tesis, comenzamos a pasar más tiempo juntos y así inició nuestro noviazgo", contó el actor.  

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Paola Ramones Daniel Tovar - Instagram

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