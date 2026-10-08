 Video revela ataque a balazos a cantante en Chiquimula
Farándula

Video capta el momento en que atacan a balazos a cantante en Chiquimula

Así fue el ataque armado que terminó con la vida de un cantante en Chiquimula.

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Video muestra el instante en que atacan a balazos a “King Danny” en Chiquimula., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra el instante en que atacan a balazos a “King Danny” en Chiquimula. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un cantante fue atacado a balazos mientras se movilizaba en un vehículo por un tramo carretero de Chiquimula. El hecho ocurrió durante la noche del martes, en las cercanías del Cementerio General de ese departamento.

La víctima fue identificada como Daniel Francisco Vásquez, de 32 años, conocido artísticamente como "King Danny", quien resultó gravemente herido durante el ataque y murió horas después en un centro asistencial.

En la grabación se observa a Vásquez desplazándose en un picop de color negro por una carretera de dos carriles. En determinado momento, un automóvil de color rojo se aproxima hasta colocarse a un costado del vehículo.

Segundos después, los ocupantes del automóvil comienzan a disparar contra el picop. El ataque ocurre mientras ambos vehículos permanecen en movimiento, por lo que el conductor pierde el control y el vehículo de Vásquez termina a un costado de la carretera.

Tras el ataque, vecinos del sector alertaron sobre las detonaciones. En el lugar quedaron varios casquillos de arma de fuego, mientras los disparos fueron escuchados en distintos puntos cercanos al Cementerio General de Chiquimula.

Bomberos Voluntarios Departamentales acudieron al lugar para auxiliar al cantante. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron con vida a la emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque armado, horas después se confirmó el fallecimiento de Vásquez.

Investigación

"King Danny" era conocido en Chiquimula por su actividad artística y su trayectoria como cantante. Su muerte ha generado consternación entre personas que lo conocían y seguidores de su trabajo musical.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del ataque. Tampoco se ha informado sobre la captura de personas relacionadas con el crimen.

La última publicación de “King Danny”, el cantante guatemalteco que murió en ataque armado

Días antes de su muerte, King Danny compartió un mensaje sobre su carrera que ahora cobra un significado especial entre sus seguidores.

El caso permanece bajo investigación para establecer quiénes fueron los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

Pobladores del sector han expresado su preocupación por la violencia y piden a las autoridades esclarecer el crimen, identificar a los responsables y reforzar la seguridad en el área.

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