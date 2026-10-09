Daniel Franzese: Impactante Transformación al perder 135 lbs

Daniel Franzese , conocido por su papel como Damian Leigh en la comedia "Chicas pesadas" (Mean Girls, 2004), compartió recientemente imágenes en redes sociales que muestran el impresionante cambio físico
A sus 48 años, Daniel Franzese compartió imágenes en redes sociales que muestran el resultado de un proceso de tres años, durante el cual logró perder 60 kilogramos, equivalentes a 135 libras.
La revelación se hizo a través de una fotografía sin camiseta publicada en Threads a finales de septiembre, donde el artista exhibió su nueva figura.
La imagen actual, tomada frente a un espejo, contrasta notablemente con una fotografía anterior que lo mostraba con una complexión más robusta y una barba abundante.
En su versión renovada, Daniel Franzese luce brazos musculosos, un abdomen más plano, y un estilo de bigote y barba corta, evidenciando el compromiso con su bienestar.
No solo compartió el impactante "antes y después", sino que también ofreció una breve explicación de los cambios fundamentales que implementó en su vida diaria para alcanzar este objetivo.
El actor detalló que su régimen incluye la eliminación total de alcohol y azúcar, entrenamientos físicos al menos cuatro veces por semana, y un estricto conteo de macronutrientes. Estos hábitos, mantenidos con disciplina a lo largo de tres años, fueron clave para su notable transformación.
La publicación generó una ola de reacciones positivas y comentarios de admiración por parte de sus seguidores. Usuarios en redes sociales elogiaron su dedicación y el impacto inspirador de su historia.
"Guapo de cualquier manera, pero me alegra mucho que te sientas bien contigo mismo y con esta transformación épica", comentó un usuario, reflejando el sentir general de apoyo y reconocimiento hacia el esfuerzo del actor.
Un susto de salud reciente
Semanas antes de compartir su cambio físico, Daniel Franzese vivió un episodio preocupante durante una presentación de comedia en The Comedy Store, en Los Ángeles.
El actor, quien compartía escenario con figuras como Jay Leno y Chelsea Handler, tuvo que abandonar su rutina antes de tiempo. En declaraciones a Daily Mail, explicó que estuvo a punto de desmayarse debido a una combinación de factores adversos.
"Resulta que hacer stand-up después de dormir solo 30 minutos, sin comida ni agua, no es el camino hacia el bienestar que yo creía", afirmó Franzese.
Describió cómo comenzó a sentir mareos y a ver destellos, lo que lo llevó a tomar la decisión de salir del escenario para evitar un colapso.
Afortunadamente, se recuperó rápidamente tras refrescarse y recibir ayuda. El incidente le sirvió para recordar la importancia vital del descanso adecuado, la alimentación balanceada y una hidratación constante, un mensaje que compartió con sus seguidores.