Salma Hayek a los 60: Cambios, abuela y fortuna millonaria

Salma Hayek celebra este miércoles 2 de septiembre sus 60 años convertida en una de las actrices mexicanas de mayor reconocimiento internacional. Han pasado casi cuatro décadas desde sus primeras apariciones en televisión y, desde entonces, su imagen, carrera y vida personal han atravesado importantes transformaciones.
Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, México, Hayek comenzó su trayectoria en la televisión mexicana y alcanzó gran popularidad cuando protagonizó la telenovela Teresa, emitida entre 1989 y 1991.
Sin embargo, la actriz tenía planes que iban mucho más allá de las telenovelas. A principios de los años 90 se trasladó a Estados Unidos para intentar abrirse camino en Hollywood, una industria en la que entonces existían muchas menos oportunidades para las actrices latinas.
Su perseverancia terminó convirtiéndola en una de las mexicanas más reconocidas de la pantalla grande y, este 2026, llega a una nueva década con una carrera consolidada, una fortuna propia estimada en millones de dólares y una novedad en su vida familiar: acaba de convertirse en abuela.
Los cambios físicos de Salma Hayek a través de los años
La evolución física de Salma Hayek también ha llamado la atención durante décadas. Desde aquella joven de cabello oscuro y voluminoso que protagonizaba Teresa hasta la mujer que actualmente desfila por algunas de las alfombras rojas más importantes del mundo, su apariencia ha ido cambiando con el paso natural de los años.
Uno de sus looks más recordados de los años 90 fue el de From Dusk Till Dawn, cuando interpretó a Santanico Pandemonium. En aquella época tenía alrededor de 29 años y la escena en la que bailaba con una serpiente se convirtió en una de las imágenes más conocidas de sus primeros años en Hollywood.
Tres décadas después, la mexicana continúa mostrando su figura en fotografías que comparte con sus millones de seguidores y ha hablado abiertamente sobre cómo vive el envejecimiento.
Un cambio particularmente visible en los últimos años ha sido su decisión de mostrar sus canas. Hayek dejó de teñirse el cabello y ha aparecido públicamente con mechones blancos y raíces grises, algo que también muestra sin problemas en sus redes sociales.
Salma Hayek estrena sus 60 años como abuela
El cumpleaños número 60 llega acompañado de un importante cambio en su vida familiar: Salma Hayek acaba de convertirse en abuela.
En agosto de 2026, la actriz presentó públicamente a su primer nieto, François, hijo de François Pinault Jr., uno de los hijos de su esposo, François-Henri Pinault, de una relación anterior. El pequeño nació en julio y es hijo de François Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.
Aunque no es su nieto biológico, Hayek mantiene una relación muy cercana con los hijos de su esposo y durante años ha hablado de ellos como parte de su propia familia.
De hecho, la actriz explicó anteriormente que siempre había querido tener muchos hijos. Con François-Henri Pinault tuvo a Valentina Paloma en 2007 y, después de casarse con el empresario en 2009, también formó una estrecha relación con sus tres hijos de relaciones anteriores: François, Mathilde y Augustin.
¿Cuánto dinero tiene Salma Hayek?
Salma Hayek está casada desde 2009 con François-Henri Pinault, empresario francés ligado a una de las familias más importantes de la industria del lujo.
Pinault es presidente y director ejecutivo de Kering, conglomerado relacionado con reconocidas casas de moda como Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta.
Algunas revistas especializadas calculan actualmente la fortuna personal de François-Henri Pinault en alrededor de USD 7 mil millones, aunque este tipo de estimaciones puede variar considerablemente dependiendo del valor de sus participaciones empresariales y de las fluctuaciones del mercado.
Por esa razón, no sería correcto atribuir toda la fortuna de Pinault a Salma Hayek. Los aproximadamente USD 200 millones mencionados por estimadores especializados corresponden a la riqueza atribuida a la actriz por su propia trayectoria profesional.
Una carrera que continúa a los 60
Cumplir seis décadas encuentra a Salma Hayek lejos de retirarse de la vida pública.
A los 60 años, Salma Hayek es actriz, productora, empresaria, madre y ahora también abuela. Una nueva década que encuentra a aquella joven que comenzó frente a las cámaras mexicanas a finales de los años 80 convertida en una de las figuras latinas más reconocibles del cine internacional.