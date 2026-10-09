 Halle Berry: Restricciones tras acusaciones de maltrato infantil
Farándula

Filtran las restricciones que tiene Halle Berry con su hijo tras ser acusada de maltrato infantil

La actriz enfrenta una complicada batalla legal tras la acusación de su exmarido Oliver Martínez por presunta asfixia a su hijo Maceo, de 12 años.

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Halle Berry / FOTO:
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Halle Berry, de 60 años, atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su vida personal y profesional.

La estrella de Hollywood enfrenta graves acusaciones de maltrato infantil presentadas por su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, lo que ha desencadenado una compleja batalla legal y ha impuesto severas restricciones en su convivencia con su hijo, Maceo Robert Martinez, de 12 años.

Este conflicto legal ha captado la atención de los medios y del público, dada la prominencia de los involucrados y la seriedad de las imputaciones.

La polémica estalló el pasado 1 de octubre, cuando el portal de noticias de entretenimiento TMZ fue el primero en filtrar los detalles de este delicado pleito judicial.

Según la demanda interpuesta por Olivier Martinez, el presunto incidente de violencia ocurrió el 26 de septiembre.

En su testimonio, el actor francés alega que Halle Berry agredió físicamente a su hijo, Maceo, al supuestamente abalanzarse sobre él y rodear su cuello con las manos, en un acto que, según la acusación, habría provocado asfixia. La gravedad de estas afirmaciones ha puesto a la actriz en el centro de un escrutinio público y legal sin precedentes.

Como respuesta a los señalamientos de Olivier Martinez, la justicia actuó con prontitud. Un juez del condado de Los Ángeles concedió, el mismo 1 de octubre, una orden de alejamiento temporal a favor de Olivier y Maceo Robert Martinez.

Esta medida cautelar busca salvaguardar la integridad del menor mientras se investigan a fondo las acusaciones.

La decisión sobre si esta orden de alejamiento se convertirá en permanente, o si se modificarán las condiciones actuales, se tomará en una audiencia crucial programada para el próximo viernes 16 de octubre. Este es un plazo determinante para el futuro de la relación familiar.

Las exigencias y el régimen de visitas 

La demanda presentada por Olivier Martinez va más allá de la orden de alejamiento. El actor ha hecho una petición explícita y fundamental a la corte: solicita la custodia exclusiva de Maceo Robert Martinez.

Esta solicitud subraya la profunda preocupación del padre por el bienestar de su hijo y su deseo de asumir la responsabilidad total sobre su crianza. Mientras el tribunal evalúa esta petición y el resto de las pruebas, la revista estadounidense People ha revelado las estrictas condiciones que rigen la interacción de Halle Berry con su hijo.

Las restricciones impuestas a la ganadora del Premio Oscar son significativas, limitando drásticamente su tiempo y comunicación con Maceo.

El medio especializado en el mundo de las celebridades ha detallado el calendario específico que la actriz debe seguir, un horario que ha sido dictaminado por la corte para asegurar un ambiente seguro y estructurado para el menor.

  • Los lunes y martes, la convivencia y comunicación de Halle Berry con su hijo están permitidas entre las 10 a. m. y las 8 p. m.
  • Asimismo, los sábados y domingos, la actriz puede compartir tiempo con Maceo en el mismo horario, de 10 a. m. a 8 p. m.

Este régimen de visitas controlado refleja la seriedad con la que las autoridades judiciales están abordando el caso. La situación ha generado gran expectación, no solo por la fama de los involucrados, sino también por la delicadeza del tema del maltrato infantil.

El desarrollo de este proceso legal será seguido de cerca, ya que podría sentar un precedente importante y tendrá un impacto duradero en la vida de Halle Berry y su familia.

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Halle Berry - Instagram

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