Sydney Sweeney provoca de nuevo con su polémica campaña

Sydney Sweeney volvió a generar polémica en redes sociales después de protagonizar un nuevo anuncio para Novig. Fue hace apenas unas semanas después de las críticas que recibió por una campaña anterior en la que su imagen fue relacionada con el mundo del deporte.
La actriz de 29 años, reconocida mundialmente por su participación en "Euphoria", aparece nuevamente con poca ropa en el comercial. En esta ocasión, utiliza dos balones de fútbol americano para cubrir estratégicamente su pecho y dirige su mensaje hacia quienes han convertido su apariencia y vestuario en motivo de conversación.
En el anuncio, Sydney Sweeney ironiza sobre las personas que incluso realizan apuestas relacionadas con su aspecto físico. "Hay hombres adultos haciendo hojas de cálculo para apostar sobre el color de la ropa interior que llevo", señala la actriz durante el comercial.
La publicidad concluye con una referencia directa a la actividad de Novig, al remarcar que la plataforma está enfocada en las predicciones y operaciones relacionadas con el deporte. El nuevo comercial llega después de una fuerte controversia provocada por la campaña que Novig lanzó en septiembre.
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En aquella ocasión, la actriz apareció sin ropa mientras practicaba diferentes actividades deportivas, una propuesta que provocó cuestionamientos por la manera en que representaba a las mujeres y su relación con el deporte. Varias deportistas consideraron que la campaña utilizaba la sexualización como herramienta para atraer la atención del público masculino y que podía restar importancia al esfuerzo, talento y trayectoria de las mujeres en las disciplinas deportivas.
Sydney Sweeney respondió entonces compartiendo imágenes de reconocidos atletas que habían posado sin ropa para "The Body Issue" de ESPN, entre ellos Serena Williams y Ronda Rousey.
Con esas publicaciones, la actriz pareció defender la idea de que mostrar el cuerpo también puede formar parte de la representación de los deportistas.
Las publicaciones también generaron debate, ya que algunos usuarios consideraron que posar para una revista dedicada a destacar el rendimiento físico de atletas profesionales no es necesariamente comparable con utilizar una imagen provocativa.