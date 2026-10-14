 Laura Bozzo aclara rumores sobre su salud y estado actual
Farándula

¿Qué le pasó a Laura Bozzo? La conductora responde a los rumores sobre su delicado estado de salud

La conductora peruana fue hospitalizada de emergencia en Acapulco y surgieron versiones de que se encontraba grave e intubada. Ante la incertidumbre, la propia presentadora rompió el silencio.

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Laura Bozzo, Redes sociales
Laura Bozzo / FOTO: Redes sociales
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La hospitalización de Laura Bozzo ha generado preocupación entre sus seguidores después de que distintos medios mexicanos difundieran versiones sobre un supuesto deterioro de su salud, incluyendo reportes que aseguraban que se encontraba grave e intubada.

La presentadora peruana, de 75 años, fue intervenida quirúrgicamente en Acapulco, Guerrero, luego de presentar problemas digestivos. La noticia comenzó a circular durante la noche del martes 13 de octubre y rápidamente provocó especulaciones sobre su condición médica.

Sin embargo, este miércoles 14 de octubre, la propia conductora decidió pronunciarse a través de Instagram para tranquilizar a sus admiradores y aclarar cómo se encuentra.

Laura Bozzo envía mensaje tras su hospitalización

Fiel a su estilo directo y a su característico sentido del humor, la llamada Abogada de los pobres compartió una publicación en la que agradeció las muestras de cariño recibidas.

La conductora aseguró que se encuentra bien, tranquila, acompañada de su familia y bajo atención de especialistas en Acapulco.

También recurrió al humor para responder a quienes estaban preocupados por su salud, utilizando una expresión que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "De esta momia no se libran".

Con su mensaje, Bozzo buscó transmitir tranquilidad después de las versiones alarmantes difundidas durante las últimas horas.

No obstante, la presentadora no detalló el procedimiento al que fue sometida ni compartió un diagnóstico médico completo.

¿Qué le ocurrió a Laura Bozzo?

De acuerdo con información presentada por el programa Despierta América, la conductora ingresó al Hospital General de Acapulco El Quemado después de presentar complicaciones digestivas.

Durante la emisión se mencionaron problemas como deshidratación severa, parálisis intestinal y un posible cuadro de peritonitis.

Por su parte, el programa Hoy informó que la presentadora había sido sometida a una cirugía el martes 13 de octubre debido a una úlcera duodenal. Este diagnóstico también fue mencionado en otros espacios televisivos, aunque inicialmente circularon versiones diferentes sobre la gravedad del problema.

Telemundo confirmó en su cobertura que la conductora fue intervenida quirúrgicamente y permanecía bajo observación médica.

¿Qué es una úlcera duodenal?

La úlcera duodenal es una lesión que aparece en el revestimiento interno del duodeno, la primera parte del intestino delgado.

Entre sus causas más frecuentes se encuentran la infección por la bacteria Helicobacter pylori y el consumo prolongado de determinados medicamentos antiinflamatorios.

Los síntomas pueden incluir dolor o ardor abdominal, náuseas y molestias digestivas.

En algunos casos, las úlceras pueden provocar complicaciones como sangrado, obstrucción o perforación de la pared intestinal.

Cuando ocurre una perforación, puede ser necesaria una intervención quirúrgica urgente para evitar complicaciones graves.

Sin embargo, en el caso de Laura Bozzo no se ha publicado un informe médico completo que confirme cuál de estas complicaciones presentó.

Laura Bozzo mantiene su característico sentido del humor

A lo largo de su carrera, Laura Bozzo se ha caracterizado por sus declaraciones directas, su personalidad polémica y las expresiones que utiliza frente a las cámaras.

Su reciente mensaje en Instagram no fue la excepción. A pesar de los reportes sobre su hospitalización, la conductora decidió responder con una frase humorística que recuerda el estilo que la convirtió en una figura reconocida de la televisión latinoamericana.

Su publicación también permitió que sus seguidores recibieran información directamente de ella, después de varias horas de especulaciones.

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Bozzo?

Según la información disponible este miércoles 14 de octubre, Laura Bozzo se encuentra estable, acompañada de su familia y bajo supervisión médica en Acapulco. Su representante negó las versiones más alarmantes y la propia conductora aseguró sentirse bien.

Aunque se confirmó que fue sometida a una intervención quirúrgica, todavía no se ha informado públicamente cuándo podría recibir el alta médica ni cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

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