Street Fighter 2026: Personajes Clave en la Nueva Película

Los fanáticos de Street Fighter están a punto de reencontrarse con Ryu, Ken, Chun-Li y otros de los personajes más famosos de la franquicia de Capcom. La nueva película, dirigida por Kitao Sakurai, llevará nuevamente el universo de los videojuegos al cine con una historia ambientada en 1993 y un reparto que ha generado gran expectativa.
La historia gira alrededor de Ryu y Ken Masters, antiguos compañeros de entrenamiento que terminaron tomando caminos separados. La situación cambia cuando Chun-Li los recluta para participar en el llamado Torneo Mundial de Guerreros.
Lo que inicialmente parece ser una competencia para determinar quién es el mejor luchador pronto se convierte en algo mucho más peligroso. Detrás del torneo existe una conspiración que obliga a Ryu y Ken a enfrentarse no solo contra poderosos adversarios, sino también contra los conflictos de su propio pasado.
Andrew Koji interpreta a Ryu, uno de los personajes centrales de la franquicia, mientras que Noah Centineo da vida a Ken Masters, su antiguo compañero y rival.
Más de los actores de Street Fighter
Callina Liang interpreta a Chun-Li, quien será la encargada de reunir nuevamente a los dos protagonistas. El reparto también incluye nombres muy conocidos:
- Jason Momoa como Blanka.
- David Dastmalchian como M. Bison.
- Cody Rhodes como Guile.
- Joe Anoa'i, conocido como Roman Reigns, como Akuma.
- 50 Cent como Balrog.
- Vidyut Jammwal como Dhalsim.
- Orville Peck como Vega.
- Olivier Richters como Zangief.
- Hirooki Goto como E. Honda.
- Andrew Schulz como Dan Hibiki.
- Eric André como Don Sauvage.
La producción destaca precisamente por mezclar actores, músicos, luchadores profesionales y especialistas en artes marciales, una combinación que busca darle mayor fuerza a las escenas de combate.
La nueva película de Street Fighter tiene previsto su estreno en cines el 16 de octubre de 2026, según Paramount Pictures. Con personajes reconocibles, combates, nostalgia y una nueva historia, la producción busca conquistar tanto a los seguidores que crecieron con las clásicas máquinas arcade como a una nueva generación de espectadores.