Kylie Jenner debuta en el Victoria's Secret Fashion Show y así reaccionó Timothée Chalamet

Kylie Jenner se ha convertido en una de las grandes protagonistas del regreso del Victoria's Secret Fashion Show a Los Ángeles, 19 años después de su última celebración en la ciudad.
La empresaria e influencer, de 29 años, ha debutado este domingo en la icónica pasarela de la firma de lencería luciendo una de las creaciones más exclusivas de su historia: un espectacular sujetador valorado en 50 millones de dólares, convirtiéndose en el más caro de la historia.
La pieza, diseñada en colaboración con la prestigiosa firma de joyería Jacob & Co., supone el regreso del conocido "Fantasy Bra", uno de los elementos más representativos de los tradicionales desfiles de Victoria's Secret.
El conjunto destaca especialmente por un impresionante diamante amarillo situado en el centro del sujetador.
Kylie Jenner combinó la joya con un panty plateado de acabado brillante y una minifalda del mismo tono, que aportó movimiento al conjunto.
Las sandalias transparentes de tacón y los brazaletes que llevó en las muñecas complementaron el look, mientras que unas enormes alas blancas cubiertas de plumas le dieron ese toque característico de Victoria’s Secret.
Timothée Chalamet acompaña a su novia
La presencia de la empresaria, que acumula alrededor de 350 millones de seguidores en sus redes sociales, fue una de las grandes sorpresas de la velada.
Entre los asistentes se encontraban su pareja, el actor Timothée Chalamet, y su madre, Kris Jenner, que no quisieron perderse su estreno sobre la pasarela.
Timothée Chalamet no quiso perderse este momento y se sentó junto a Kris Jenner para ver desfilar a su novia.
El actor se mostró visiblemente encantado al verla sobre la pasarela, y su reacción llamó la atención mientras Kylie Jenner acaparaba las miradas con su espectacular look.
La empresaria compartió escenario con algunas de las modelos más reconocidas de Victoria's Secret. Bella Hadid fue la encargada de abrir el desfile, en el que también participaron Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y Ashley Graham, entre otras.