Victoria's Secret: Campaña Día de la Madre con Jasmine Tookes

Victoria’s Secret sorprendió en el Día de la Madre 2026 al dar un giro a su reconocida narrativa, dejando atrás la imagen inalcanzable para enfocarse en la maternidad real a través de su campaña Modeled After Mom.
La marca reunió a emblemáticas ex-ángeles, entre ellas Jasmine Tookes, quien protagonizó junto a sus hijos, Mateo y Mia Victoria, una de las historias más emotivas de la temporada.
Las imágenes de esta campaña rápidamente se viralizaron en redes sociales por su calidez y significado especial.
Más que una simple sesión de fotos, la campaña de Victoria's Secret rescata una historia que comenzó cuando Jasmine desfiló embarazada en el evento de 2025, llevando a Mateo aún en su vientre.
Hoy, ese bebé aparece en sus brazos en las nuevas imágenes, lo que pone en contraste dos momentos significativos en la vida de la modelo: abrir un desfile de talla internacional durante el embarazo y ahora compartir una producción íntima en casa junto a sus hijos.
Jasmine Tookes declaró en uno de los videos de la campaña que nunca imaginó llegar a abrir un show de Victoria's Secret, mucho menos hacerlo con embarazo avanzado.
Relató con humor y sinceridad que, estando a punto de dar a luz, temía que el parto se adelantara durante el evento, y recordó que estuvo orando para que su fuente no se rompiera en plena pasarela.
La campaña que pone la maternidad al centro
La propuesta de Victoria's Secret para el Día de la Madre partió de una premisa clara: "Every Mother is an Angel".
Esta idea se convirtió en el hilo conductor de la campaña, donde también participaron reconocidas figuras como Adriana Lima, acompañada de sus hijas, y Elsa Hosk, mostrando su embarazo.
La historia de Jasmine Tookes fue especialmente destacada, ya que conecta dos etapas simbólicas: modelar con su bebé aún en gestación y volver más tarde, ahora acompañada por él en brazos.
Victoria’s Secret diseñó para la ocasión una colección que refuerza ese mensaje: pijamas suaves, prendas cómodas y alternativas en satén pensadas para el día a día de madres reales.
Durante años, Victoria’s Secret se enfocó en vender una belleza aspiracional basada en la perfección. Ahora, la marca apuesta por historias auténticas que inspiran y acercan a su audiencia. La presencia de Jasmine Tookes refleja este cambio de visión, mostrando que la fuerza y belleza de una mujer se manifiestan no solo en la pasarela, sino también en los momentos cotidianos con sus hijos.