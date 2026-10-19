 Películas de terror por signo zodiacal para Halloween
Farándula

La película de terror que debes de ver en Halloween según tu signo del zodiaco

Prepárate para la noche más espeluznante: tu perfil astrológico define la cinta de miedo perfecta para celebrar la víspera de los Santos Difuntos.

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Películas de terror para ver en Halloween, Instagram
Películas de terror para ver en Halloween / FOTO: Instagram
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Con la llegada de Halloween, la búsqueda de la película de terror perfecta para una noche de escalofríos se intensifica.  Sin embargo, ¿qué pasaría si la elección ideal no dependiera solo de las críticas o los tráilers, sino de las estrellas?

Expertos en astrología y cine han colaborado para crear una guía definitiva que promete una experiencia de terror personalizada, alineada con las características únicas de cada signo del zodiaco.

Esta innovadora propuesta busca que cada espectador encuentre la dosis exacta de miedo que resuene con su personalidad astral, transformando la noche de brujas en una vivencia inolvidable y profundamente personal.

La astrología, una práctica milenaria que estudia la influencia de los cuerpos celestes en la vida humana, ofrece una perspectiva fascinante para entender nuestras preferencias y aversiones.

Al aplicar este conocimiento al género del terror, se abre un abanico de posibilidades para seleccionar filmes que no solo asusten, sino que también conecten a un nivel más profundo con la psique de cada individuo.

La idea central es que ciertos arquetipos de terror resuenan más fuertemente con las energías y rasgos dominantes de cada signo zodiacal, garantizando así una inmersión más intensa y satisfactoria en el mundo del horror.

Las Recomendaciones de Terror Según su Signo Zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La película que tienes que ver sí o sí es Alien: Romulus (2024) o Ready or Not (2019); la primera de ellas te hará experimentar en carne propia la claustrofobia con los extraterrestres como protagonistas; mientras que la segunda es perfecta para los amantes de la acción. 

  • Otras opciones son: Scream (1996), Overlord (2018), Sissy (2022). 

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Las recomendaciones de cine para este Halloween son La Sustancia (2024) o The Night House (2021); ambas explotan los sentidos al máximo y te mantendrán casi sin poder parpadear. ¿Les das una oportunidad?

  • También puedes ver Misery (1990), The Evil Dead (1981), Men (2022). 

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

US y Get Out son dos películas que debes de ver esta temporada porque no tienen sustos predecibles, sino que juegan con tu mente.

  • Otras recomendaciones: Dead Ringers (1988), Coherence (2013), X (2022). 

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las personas de Cáncer nacidas bajo el elemento del Agua, prefieren historias con traumas familiares, que apelen a la familia y la memoria; es por ello que te recomendamos las películas de Hereditary o Un lugar en silencio. 

En estas películas el verdadero terror está en ver que la familia no es nada inocente, y esta necesidad de descubrir las verdades, a la vez que sobrevives a los retos, te ayudará a querer armarte un maratón. 

  • Puedes ver también: Poltergeist (1982), Relic (2020), Sissy (2022). 

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Smile o Pearl son perfectas para los leones regidos por el Fuego, ya que mejor que nadie sabe cómo brillar y la paranoia en la que pueden caer al sentir que pierden su luz; en estas películas el terror se fusiona con el drama para dar como resultado historias fascinantes y llenas de locura. 

  • Si quieres armarte un maratón, ve: The Neon Demon (2016), Ma (2019), A Nightmare on Elm Street (1984). 

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Para este signo, Midsommar es la apuesta ideal pues se hace presente el suspenso, los rituales y cultos que te harán estallar en dudas, pero también te mantendrán sin parpadear estas necesidades de estructura que tu signo siempre busca. 

  • Disfruta de: Saw (2004), Cure (1997), The Perfection (2019). 

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Para ustedes las películas de Nosferatu y El Conjuro son la combinación perfecta para esta temporada por los mitos, lo gótico y obscuros son el mejor imán. 

  • Si te quedas con ganas de más, también puedes ver: The Hunger (1983), Last Night in Soho (2021), Crimson Peak (2015). 

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu signo es amante de los cultos, del inframundo y la muerte, pero al tratarse de películas de terror todos estos elementos se deben de combinar y hacer match con el terror psicológico y ante ello las recomendaciones de cine son Longlegs y The Silence of the Lambs. 

  • Otras películas de terror que puedes ver son: Hellraiser (1987), Stoker (2013), Black Swan (2010). 

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sinners y The Ritual son ideales para las energías de los Sagitario, regidos por el Fuego, por el peligro que siempre persiguen al querer adentrarse en territorios desconocidos. 

  • Además, no te pierdas de: Annihilation (2018), As Above, So Below (2014), Green Room (2015). 

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

The Witch y The Shining son perfectas para desesperar a Capricornio, una de las cosas que siempre busca en el cine y la mejor parte es que también muestran escenarios en los que el aislamiento domina como en ningún otro lado.

  • Ármate un maratón con: Psycho (1960), The Blackcoat's Daughter (2015), Saint Maud (2019). 

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Este signo ama la ciencia ficción y lo distópico, por lo que The Thing y Barbarian son las dos películas oscuras e impredecibles que deben de ver. ¿Te animas a verlas?

  • Dale una oportunidad a: Videodrome (1983), Get Out (2017), It Follows (2014). 

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

El terror para tu signo debe de venir desde el subconsciente, es decir, que te permita mezclar los sueños con lo místico y para ello el terror psicológico es la mejor opción; ante ello Suspira y Talk To Me son apuestas a las que debes de darles una oportunidad en este Halloween pues funciona la realidad con las pesadillas. 

  • Si te quedas con ganas de más; Jacob's Ladder (1990), The Lighthouse (2019), A Dark Song (2016).

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