Mejores looks del desfile Victoria's Secret Fashion Show 2026

Los Ángeles fue el epicentro de la moda y la sensualidad con el esperado regreso del Victoria's Secret Fashion Show 2026, un evento que desplegó sus alas con una mezcla de nostalgia, sorpresas y momentos inolvidables.
La pasarela, reconocida mundialmente por su espectacularidad, volvió a cautivar al público con un desfile repleto de figuras icónicas y nuevos talentos.
Sin duda, uno de los puntos culminantes de la noche fue el debut de la creadora de contenido Kylie Jenner, quien desfiló luciendo el emblemático Fantasy Bra, una pieza de joyería valorada en millones de euros.
La edición de 2026 del afamado desfile no solo marcó el regreso de la marca a su formato tradicional, sino que también se distinguió por la presencia de celebridades y modelos de renombre.
El icónico Fantasy Bra, que en esta ocasión alcanzaba un valor de 44,5 millones de euros, fue el centro de todas las miradas sobre Kylie Jenner, quien se unió a la lista de figuras que han tenido el honor de portar esta joya en la pasarela.
Su participación generó gran expectación y se convirtió en uno de los temas más comentados de la velada.
Estrellas en la Pasarela
El espectáculo comenzó con fuerza gracias a la presencia de Bella Hadid, quien tuvo la responsabilidad de inaugurar el desfile. Hadid deslumbró con un romántico conjunto floral, marcando el tono de elegancia y fantasía que caracterizaría el resto de la noche.
Por su parte, la legendaria Adriana Lima, una de las figuras más emblemáticas de la firma de lencería, demostró una vez más su maestría en la pasarela. Lima fue la encargada de poner el broche de oro al evento, cerrando la noche con una actuación que reafirmó su estatus como una verdadera leyenda de Victoria's Secret.
La nostalgia y la emoción fueron protagonistas con el retorno de varias modelos que han dejado huella en la historia del show. Rosie Huntington-Whiteley y Elsa Hosk hicieron su esperado regreso, recibiendo una ovación del público y demostrando que su encanto sigue intacto.
Otro momento conmovedor fue la participación de Barbara Palvin, quien desfiló tan solo seis semanas después de convertirse en madre, un testimonio de su dedicación y profesionalismo que conmovió a los asistentes.
Además de las figuras consagradas, la edición de 2026 también abrió espacio para nuevos talentos y momentos históricos.
La modelo española Cala Moragas hizo una participación histórica en el desfile, añadiendo un toque de diversidad y frescura a la pasarela y consolidándose como una promesa en el mundo de la moda internacional. Su presencia fue un hito para la representación española en uno de los eventos más importantes de la industria.
Música en Vivo y Espectáculo Global
Como es tradición, la música en directo elevó la energía del evento, con actuaciones de artistas de talla mundial que amenizaron cada segmento del desfile.
El escenario vibró con las potentes presentaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE, quienes ofrecieron un espectáculo musical que complementó a la perfección la exuberancia de la pasarela.
Sus interpretaciones añadieron un dinamismo único al show, creando una atmósfera festiva y glamurosa.
El Victoria's Secret Fashion Show 2026 no fue solo un desfile de lencería, sino una celebración de la moda, la belleza y el empoderamiento femenino. Desde los diseños más intrincados hasta los momentos más emotivos, cada detalle fue cuidadosamente orquestado para ofrecer una experiencia visual sin igual.
Los asistentes y espectadores pudieron disfrutar de una exhibición de creatividad y estilo, consolidando una vez más la posición de Victoria's Secret como referente en la industria de la moda global. La velada dejó una colección de imágenes impactantes y looks memorables que sin duda serán recordados por mucho tiempo.