 Estrenos de la Semana: Terror, Tecnología y Acción en Cine
Farándula

Estrenos de la semana: tres películas que llegan con terror, tecnología y mucha acción

Clayface, El poder de la red y Aniquilación llegan a los cines con historias que prometen mantener al público al filo de la butaca.

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El poder de la red, El poder de la red
El poder de la red / FOTO: El poder de la red
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La cartelera de cine se renueva esta semana con propuestas para todos los gustos de los cinéfilos.  Entre los estrenos de octubre de 2026, destacan Clayface, El poder de la red y Aniquilación, tres películas que apuestan por historias intensas y protagonistas enfrentados a situaciones que ponen a prueba sus límites.

  • Clayface

Una de las grandes apuestas de la semana es Clayface, la nueva película de DC Studios, dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries.  La cinta se aleja de la fórmula tradicional de superhéroes para adentrarse en el terror y el horror corporal.

La película se centra en Matt Hagen pasa de ser un joven de las calles de Gotham a convertirse en una estrella de Hollywood, pero su carrera queda destruida cuando un criminal lo deja horriblemente desfigurado.

Desesperado, recurre a un tratamiento experimental que consigue devolverle su apariencia, aunque con consecuencias inesperadas para su mente.

Lo que comienza como una oportunidad para recuperar su vida termina convirtiéndolo en una criatura consumida por la venganza.

Más estrenos

  • El poder de la red

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  • Aniquilación

Una francotiradora del Ejército debe utilizar todas sus habilidades para proteger a su hija después de que un grupo de máquinas asesinas escape de una instalación militar secreta.  Mientras intenta mantener a salvo a su familia, también deberá enfrentarse a una amenaza que parece difícil de detener.

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Con terror, conspiraciones y acción, los estrenos de esta semana llegan a la pantalla grande con tres historias muy diferentes, pero con un elemento en común: personajes obligados a enfrentarse a fuerzas que pueden cambiar sus vidas para siempre.

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