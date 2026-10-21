Ninel Conde desata furor con su nuevo bronceado

Ninel Conde, la reconocida figura del espectáculo, volvió a encender las redes sociales al presumir su esbelta figura en un micro bikini blanco desde las costas de Miami, a sus 50 años.
Este despliegue de confianza y estilo llega pocos días después de que la artista revelara un drástico cambio de imagen que ha generado una ola de comentarios y críticas entre sus seguidores y la opinión pública.
La cantante y actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró sus definidas curvas, un abdomen marcado y su piel bronceada.
Para la ocasión, eligió un bralette de cuello halter con un escote pronunciado y espalda descubierta, complementado con un bikini de hilo de cintura baja que destacaba por sus cadenas doradas en los costados.
El atuendo fue acompañado por gafas de sol oscuras de diseñador, un collar de oro, pendientes y anillos a juego, además de un sombrero de ala ancha que completaba su look glamuroso a la orilla del mar.
Su maquillaje, que le otorgó un efecto de porcelana con base bronceada, labial rojizo y un toque de blush rosado, realzó su belleza, mientras su cabellera lucía alborotada por la humedad del ambiente.
En la publicación, Conde compartió una reflexión personal: "Amo el mar. Surfea las olas y sube cada día más como la espuma. ¡De eso se trata la vida!".
También aprovechó para promocionar su participación en el programa "Top Chef VIP", donde llegó a la final, demostrando su versatilidad más allá de la música y la actuación.
La polémica transformación estética
La reciente aparición de Ninel Conde en microbikini se enmarca en un contexto de intensa discusión sobre su nueva imagen.
A sus 50 años, la celebridad ha sido el centro de atención debido a un cambio radical que incluye cabello rubio y ojos claros, así como otros arreglos estéticos que, según muchos internautas, han modificado significativamente su apariencia anterior.
La propia Ninel Conde describió este proceso como una "metamorfosis", al escribir en una de sus publicaciones: "Nueva yo".
Sin embargo, esta transformación no ha sido recibida con unanimidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios críticos, donde los usuarios expresaron su asombro y, en algunos casos, su desaprobación.
- "Ya cámbiate el nombre también",
- "Todos sabemos que es IA",
- "Por eso es importante tener salud mental",
- "Se te metió un poco de foto en tu IA",
- "Se transformó en Barbie",
- "Quítate los filtros y los lentes de contacto, hay que ser real",
- "Te ves bonita, pero te verías mejor con menos ácido en los labios",
- "En directo no luces así, no sé qué necesidad de disfrazar las cosas"
- "Acepta tu edad, deja de usar filtros y ya no te operes" reflejan el sentir de una parte de su audiencia, quienes la acusaron de abusar de las cirugías plásticas y de utilizar excesivos filtros.