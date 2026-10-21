 Ninel Conde desata furor con su nuevo bronceado
Farándula

Ninel Conde causa furor al quitarse la ropa para mostrar su nuevo bronceado

La famosa cantante y actriz, a sus 50 años, desata controversia en redes sociales tras mostrar su drástico cambio de imagen.

Compartir:
Ninel Conde,
Ninel Conde / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Ninel Conde, la reconocida figura del espectáculo, volvió a encender las redes sociales al presumir su esbelta figura en un micro bikini blanco desde las costas de Miami, a sus 50 años.

Este despliegue de confianza y estilo llega pocos días después de que la artista revelara un drástico cambio de imagen que ha generado una ola de comentarios y críticas entre sus seguidores y la opinión pública.

La cantante y actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró sus definidas curvas, un abdomen marcado y su piel bronceada.

Para la ocasión, eligió un bralette de cuello halter con un escote pronunciado y espalda descubierta, complementado con un bikini de hilo de cintura baja que destacaba por sus cadenas doradas en los costados.

El atuendo fue acompañado por gafas de sol oscuras de diseñador, un collar de oro, pendientes y anillos a juego, además de un sombrero de ala ancha que completaba su look glamuroso a la orilla del mar.

Su maquillaje, que le otorgó un efecto de porcelana con base bronceada, labial rojizo y un toque de blush rosado, realzó su belleza, mientras su cabellera lucía alborotada por la humedad del ambiente.

En la publicación, Conde compartió una reflexión personal: "Amo el mar. Surfea las olas y sube cada día más como la espuma. ¡De eso se trata la vida!".

También aprovechó para promocionar su participación en el programa "Top Chef VIP", donde llegó a la final, demostrando su versatilidad más allá de la música y la actuación.

Ninel Conde luce irreconocible tras dejarse ver con su nuevo rostro, cabello y ojos

¿Qué se hizo? La cantante sorprendió con un drástico cambio físico que dejó en shock a sus fans, quienes señalaron que “definitivamente ella ya luce como otra mujer”.

La polémica transformación estética

La reciente aparición de Ninel Conde en microbikini se enmarca en un contexto de intensa discusión sobre su nueva imagen.

A sus 50 años, la celebridad ha sido el centro de atención debido a un cambio radical que incluye cabello rubio y ojos claros, así como otros arreglos estéticos que, según muchos internautas, han modificado significativamente su apariencia anterior.

La propia Ninel Conde describió este proceso como una "metamorfosis", al escribir en una de sus publicaciones: "Nueva yo".

Foto embed
Ninel Conde - Instagram

Sin embargo, esta transformación no ha sido recibida con unanimidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios críticos, donde los usuarios expresaron su asombro y, en algunos casos, su desaprobación.

  • "Ya cámbiate el nombre también",
  • "Todos sabemos que es IA",
  • "Por eso es importante tener salud mental",
  • "Se te metió un poco de foto en tu IA",
  • "Se transformó en Barbie",
  • "Quítate los filtros y los lentes de contacto, hay que ser real",
  • "Te ves bonita, pero te verías mejor con menos ácido en los labios",
  • "En directo no luces así, no sé qué necesidad de disfrazar las cosas"
  • "Acepta tu edad, deja de usar filtros y ya no te operes" reflejan el sentir de una parte de su audiencia, quienes la acusaron de abusar de las cirugías plásticas y de utilizar excesivos filtros.

En Portada

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudicialest
Nacionales

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

03:29 PM, Oct 21
Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madridt
Nacionales

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

04:33 PM, Oct 21
Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixcot
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

04:23 PM, Oct 21
José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madridt
Deportes

José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madrid

05:25 PM, Oct 21
Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato t
Deportes

Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato

04:53 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesViolenciaLiga NacionalEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar