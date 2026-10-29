Diecisiete años después de cautivar a una generación, Selena Gomez y Demi Lovato han vuelto a unir fuerzas para recrear el icónico póster de su película de Disney Channel, "Programa de Protección para Princesas".
Este esperado reencuentro forma parte de una nueva campaña para Rare Beauty, la exitosa marca de maquillaje de Selena Gomez, y ha desatado una ola de nostalgia entre sus millones de seguidores.
La colaboración, que incluye no solo fotografías sino también un video que evoca sus momentos compartidos en la adolescencia, fue revelada este miércoles 28 de octubre de 2026.
Las artistas no solo revivieron las poses, los vestidos y las coronas que hicieron famoso el cartel promocional de 2009, sino que también presentaron "The Delena", una propuesta de belleza que celebra su historia de amistad y sus recuerdos compartidos.
Las imágenes de la campaña son un fiel reflejo de la estética de "Programa de Protección para Princesas".
Selena Gomez y Demi Lovato lucen atuendos inspirados en los de sus personajes, Carter Mason y la princesa Rosalinda, completados con coronas y las mismas poses que el afiche original.
Esta producción va más allá de la vestimenta, capturando la esencia de una película que marcó a toda una generación y consolidó a ambas artistas como figuras entrañables de Disney Channel.
Selena Gomez acompañó las fotografías con frases que encapsulan el espíritu de la colaboración.
"Una vez princesa, siempre princesa", escribió, añadiendo un mensaje sobre la complicidad que siempre las ha unido: "Las mejores amigas no solo se cubren las espaldas, también se hacen sonrojar".
Estas palabras conectan la nostalgia de la cinta con el lanzamiento de Rare Beauty, destacando la profunda amistad que las cantantes han mantenido desde su juventud.
"The Delena": La amistad hecha maquillaje
Más allá de las emotivas imágenes, la campaña introduce una propuesta de belleza concreta: "The Delena" es el nombre de la colaboración que reúne a Selena y Demi a través de un set especial de rubores de Rare Beauty.
Este paquete, identificado como Delena Soft Pinch Blush Bundle, incluye dos tonos de rubor líquido: "Hope", asociado con Selena, y "Virtue", elegido por Demi, además de una brocha para su aplicación.
El nombre "Delena" es un guiño al apodo con el que sus seguidores han identificado a la dupla a lo largo de los años, una fusión de los nombres de ambas artistas.
La relación entre Selena Gomez y Demi Lovato se remonta a mucho antes de "Programa de Protección para Princesas".
Ambas coincidieron en su infancia en el popular programa "Barney & Friends", sentando las bases de sus primeros pasos en la actuación.
Posteriormente, sus carreras despegaron en Disney Channel, con Selena protagonizando "Los hechiceros de Waverly Place" y Demi alcanzando la fama con "Camp Rock" y "Sunny, entre Estrellas". En 2009, volvieron a compartir pantalla en la película que ahora inspira esta nueva campaña.