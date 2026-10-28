Demi Lovato en el hospital: ¿Qué le sucedió realmente?

La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato generó preocupación entre sus millones de seguidores después de compartir una fotografía desde un hospital, donde recibió atención médica debido a un inesperado problema de salud.
La intérprete de éxitos como Heart Attack, Sorry Not Sorry y Cool for the Summer utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte de lo ocurrido, dejando sorprendidos a sus admiradores, quienes comenzaron a preguntarse qué había sucedido.
En la imagen, la artista de 34 años aparecía con una vía intravenosa colocada en uno de sus brazos y una pulsera de identificación hospitalaria, elementos que confirmaban que estaba recibiendo atención médica.
Aunque inicialmente no ofreció demasiadas explicaciones, posteriormente reveló que el incidente podría estar relacionado con una reacción alérgica provocada por algún alimento que había consumido.
La publicación se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos seguidores expresaron preocupación por su estado de salud y enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación.
Sin embargo, horas después, la propia cantante decidió tranquilizar a sus admiradores al confirmar que se encontraba bien.
¿Qué le ocurrió a Demi Lovato?
De acuerdo con información publicada por medios internacionales, Demi Lovato acudió al hospital el lunes 26 de octubre después de experimentar una posible reacción alérgica.
La artista compartió una fotografía desde el centro médico y acompañó la publicación con un mensaje en el que mencionó dos alimentos que podrían haber desencadenado el episodio.
La cantante escribió que sospechaba que podía ser alérgica al maracuyá o al sushi, aunque no precisó cuál de ellos había consumido antes de presentar las molestias.
Su comentario llamó la atención porque, pese a encontrarse en un hospital, mantuvo un tono de humor al referirse a lo sucedido.
Hasta el momento, Lovato no ha revelado qué síntomas experimentó ni si los especialistas lograron identificar el alimento responsable.
Tampoco ha confirmado que se le haya diagnosticado formalmente una alergia, por lo que la causa exacta del episodio continúa sin conocerse.
Demi Lovato recibe el alta médica y tranquiliza a sus seguidores
Afortunadamente, la visita de Demi Lovato al hospital fue breve y no requirió que permaneciera internada durante la noche.
Según informó el portal estadounidense TMZ, fuentes cercanas a la situación señalaron que la artista recibió el alta poco después de ingresar para ser evaluada.
También indicaron que sus síntomas disminuyeron rápidamente, lo que permitió que abandonara el centro médico sin necesidad de una hospitalización prolongada.
Después de compartir la fotografía que provocó preocupación, Lovato publicó otra historia de Instagram con un mensaje para tranquilizar a sus seguidores: "¡Estoy bien!".
Ambas publicaciones fueron eliminadas posteriormente, pero distintos medios estadounidenses recuperaron las imágenes y sus declaraciones.
Hasta ahora, la cantante no ha informado si necesitará realizarse pruebas adicionales para identificar una posible alergia alimentaria.
Demi Lovato había realizado cambios en su gira para cuidar su salud
El episodio ocurre meses después de que la intérprete anunciara modificaciones en su gira It's Not That Deep, una de las producciones musicales más importantes de su reciente etapa artística.
En febrero de 2026, Lovato comunicó la cancelación de cinco conciertos que estaban programados en distintas ciudades de Estados Unidos.
Las presentaciones afectadas correspondían a Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver y Charlotte.
En aquel momento, la cantante explicó que había decidido reducir sus compromisos profesionales para disponer de más tiempo de descanso y preparación antes de subir al escenario.
La artista reconoció que, durante los preparativos de la gira, se había exigido demasiado y necesitaba reorganizar su calendario.
Su intención era encontrar un equilibrio entre los ensayos, las presentaciones y el descanso para ofrecer espectáculos de calidad sin comprometer su bienestar.
La decisión provocó tristeza entre algunos admiradores que ya habían adquirido entradas, pero también recibió mensajes de apoyo de quienes consideraron importante que priorizara su salud.