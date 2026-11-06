Lucero revela el reto más difícil de Christina Aguilera

Uno de los grandes momentos de la carrera de Lucero es cuando trabajó de la mano con Disney para hacer parte de la banda sonora en español de la película animada, ‘Mulán’, en el año 1998.
Lucero debía cantar la versión en español del tema ‘Mi Reflejo’, que ya había sido grabada en inglés por la estadounidense Christina Aguilera.
Esto supuso un reto enorme para la mexicana, pues le exigía cantar en el mismo tono que Aguilera, quien era soprano, y es conocida por lograr unos agudos impactantes, mientras que el registro de Lucero es mesosoprano, donde su fuerte son las notas graves.
Lucero intentó que le acomodaran la pista para su tono de voz, pero al final no fue posible, por lo que tuvo que hacer un enorme esfuerzo con su voz que le costó un total de ocho horas dentro del estudio de grabación y por lo que casi quedó afónica, pero se logró.
Cuando se rodó el videoclip, alguien del equipo se acercó a Lucero a decirle que alguien quería sacarse una foto con ella, sorprendiéndose al ver que se trataba de la misma Christina Aguilera, quien apenas empezaba su camino en la música.
La salud de su hija
Lucero confirma que su hija Lucerito Mijares se recuperó por completo tras una cirugía de apendicitis y descarta convertirse en abuela en el corto plazo, pese a la tendencia mediática de figuras públicas que recientemente asumieron ese papel.
Lucerito Mijares fue hospitalizada de emergencia en Ciudad de México a principios de septiembre por un cuadro de apendicitis, que requirió una cirugía inmediata.
La propia Lucerito confirmó lo ocurrido el 8 de septiembre mediante un video en sus historias de Instagram. "Estoy bien, tuve una apendicitis y ya me operaron, todo súper, estuvo súper simple, súper fácil", explicó.
La prensa cuestiona a la cantante sobre si "se le antoja" ser abuela a sus 57 años, "ahora que está de moda" entre otras figuras del espectáculo. Lucero responde de forma tajante: "Nombre...".
Lucero explica el motivo detrás de su postura. "Mis hijos son muy chicos. Ya cuando sea abuela y sea grande, pues ya seré abuela, pero ahorita no", precisa la cantante, quien sin rodeos aseguró que aún no piensa en ser abuela.