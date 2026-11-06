Fan lanza celular a Mon Laferte en impactante video

Un inesperado incidente interrumpió el concierto de Mon Laferte en Las Vegas, Estados Unidos.
La cantante chilena recibió el impacto de un celular en el rostro, luego de que una asistente lanzara el dispositivo hacia el escenario mientras ella realizaba su presentación.
El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales este viernes, 6 de noviembre. En las imágenes se observa cómo el teléfono golpeó directamente a la intérprete, provocando una pausa en el espectáculo.
Según informó 24 Horas de Chile, el impacto habría alcanzado la zona de uno de los ojos de la artista, por lo que tuvo que detener el concierto durante algunos minutos.
La situación generó molestia entre los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos contra la persona que lanzó el celular. Posteriormente, personal de seguridad intervino y retiró a la mujer del recinto.
Pese al incómodo episodio, Mon Laferte regresó al escenario minutos después y continuó con su presentación, demostrando su disposición para seguir adelante con el espectáculo.
Superando obstáculos
Mon Laferte se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana, gracias a su particular estilo y a una carrera marcada por grandes éxitos.
Aunque millones de personas conocen su nombre artístico, existen varios detalles de su vida y trayectoria que quizá no todos sus seguidores conocen.
Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en Viña del Mar, Chile, el 2 de mayo de 1983, así que el apodo 'Mon' viene de su segundo nombre Monserrat y Laferte de su apellido maternal.
Desde 2022 recibió la nacionalidad mexicana, tras cumplir con todos los requisitos legales de residencia con este país con el que ha coincidido un gran vínculo personal y artístico.
En 2011 lanzó su nombre artístico: Mon Laferte. Este cambio marcó una nueva etapa de su vida y un nuevo comienzo musical. El anuncio lo hizo con el lanzamiento de su disco 'Desechable'.
Mon Laferte enfrentó y superó un diagnóstico de cáncer de tiroides en 2009, siendo una de las etapas más difíciles de su vida. Este momento inspiró su cambio de nombre.