 Hombre muerde la batería de su celular y le estalla
Graban el momento en que un hombre muerde la batería de su celular y le estalla en el rostro

Impactante video muestra cómo una batería de celular estalla en el rostro de un hombre.

Explosión de batería de celular en el rostro de un hombre., Redes sociales.
Explosión de batería de celular en el rostro de un hombre. / FOTO: Redes sociales.

Un video que circula en redes sociales ha causado asombro y preocupación al mostrar el momento exacto en que un hombre muerde la batería de un teléfono celular y esta le explota directamente en el rostro. El incidente ocurrió en la India y fue captado por cámaras de seguridad dentro de un establecimiento dedicado a la venta o reparación de dispositivos electrónicos.

Las imágenes muestran al hombre de pie frente a un mostrador, aparentemente a la espera de ser atendido. En sus manos sostiene la batería extraída de un teléfono móvil. Sin que exista una explicación clara sobre sus intenciones, acerca el componente a su boca y lo muerde. En cuestión de segundos, la batería explota de forma violenta y genera una llamarada que cubre su rostro, lo que provoca que retroceda de inmediato por el impacto.

El video, de apenas unos segundos de duración, se viralizó rápidamente en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y alarma ante el peligro que representa manipular baterías de litio sin conocimiento técnico. De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero de 2026, aunque la grabación comenzó a difundirse masivamente horas después.

¿Cuál es el estado de salud del hombre?

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el estado de salud del hombre ni si sufrió lesiones graves, como quemaduras en el rostro o en las vías respiratorias. En redes sociales, algunos usuarios especulan que el sujeto habría mordido la batería para comprobar si era original, una práctica extremadamente peligrosa y desaconsejada. Otros consideran que pudo tratarse de un acto de imprudencia o desconocimiento.

Especialistas advierten que las baterías de litio pueden explotar al dañarse, liberar sustancias tóxicas y provocar incendios. El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de manipular componentes electrónicos sin las medidas de seguridad adecuadas y la facilidad con la que este tipo de incidentes se viraliza en redes sociales.

