 El guatemalteco Daniel Méndez hizo su debut en la Liga MX
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El guatemalteco Daniel Méndez hizo su debut en la Liga MX

Daniel Méndez, que ya ha sido convocado con la Selección de Guatemala, debutó con Pachuca en la jornada 17 del Clausura 2026 ante Pumas.

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El guatemalteco Daniel Méndez hizo su debut en la Liga MX - instagram @tuzosfb
El guatemalteco Daniel Méndez hizo su debut en la Liga MX / FOTO: instagram @tuzosfb

El futbolista guatemalteco Daniel Méndez vivió este sábado 25 de abril uno de los momentos más importantes de su joven carrera al debutar en la Liga MX con los colores de Pachuca. El estreno se produjo en el duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 frente a Pumas UNAM, marcando así el inicio oficial de su camino en el máximo circuito del fútbol mexicano.

Luego de varias convocatorias en las que permaneció en el banquillo, el esperado momento finalmente llegó. Méndez, cuya imponente estatura de dos metros lo convierte en un delantero con características poco comunes, ingresó al minuto 90 del encuentro. Sin embargo, lejos de ser una participación simbólica, el contexto del partido permitió que disputara varios minutos, ya que el compromiso se extendió hasta el 90+15 debido a diversas interrupciones.

Daniel Méndez busca ganarse un espacio en el Pachuca

El debut del atacante no estuvo acompañado por un resultado positivo para su equipo. Pachuca cayó 0-2 ante Pumas en el Estadio Hidalgo, en un cierre de fase regular que, pese a la derrota, deja a los Tuzos en la tercera posición de la tabla. Ahora, el conjunto hidalguense deberá enfocarse en la liguilla, donde enfrentará a Atlas en los cuartos de final, con la ilusión de pelear por el título.

Más allá de este primer paso en el primer equipo, los números de Méndez en categorías inferiores respaldan su proyección. Con la sub-21 de Pachuca suma nueve goles en el torneo, consolidándose como el máximo anotador de su equipo. Su capacidad física, sumada a su olfato goleador, lo perfilan como una de las promesas a seguir dentro de la institución y del fútbol guatemalteco.

Nacido el 16 de agosto de 2005 en Michigan, Estados Unidos, pero de padres guatemaltecos, Daniel Méndez siempre tuvo claro su deseo de representar a Guatemala. Ha defendido los colores nacionales en las selecciones sub-17 y sub-20, y ya ha sido convocado a la selección mayor, aunque aún no ha debutado oficialmente. Su presencia en el banquillo en el reciente amistoso ante Argelia en Italia fue una muestra de que su crecimiento no pasa desapercibido, y su debut profesional en Liga MX podría ser solo el inicio de una carrera prometedora.

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