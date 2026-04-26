Guatemala se pronuncia tras ataque terrorista en Colombia

El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su más profundo pesar y solidaridad con el gobierno y el pueblo de Colombia, tras el ataque con explosivos registrado en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, que dejó múltiples víctimas mortales y heridos.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Guatemala manifestó su rechazo categórico a todo acto de terrorismo y violencia que atente contra la población civil, subrayando que este tipo de hechos representan una grave violación a los derechos humanos y a la estabilidad de la región.
Asimismo, el país expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reiteró sus deseos de pronta recuperación para los heridos, víctimas de lo que calificó como un "reprobable hecho".
Ataque dejó múltiples víctimas civiles en el suroeste de Colombia
De acuerdo con información oficial de autoridades colombianas, el número de personas fallecidas por el atentado ejecutado el sábado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana ascendió a 14, mientras que los heridos ya suman 38, entre ellos al menos cinco menores de edad.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el incremento en la cifra de víctimas y señaló que todas las personas afectadas eran civiles. Inicialmente, las autoridades habían reportado siete fallecidos y 17 heridos.
El ataque ocurrió en un tramo conocido como El Túnel, donde, según el Ejército colombiano, integrantes de la columna Jaime Martínez —estructura vinculada a disidencias de las extintas FARC— habrían lanzado un artefacto explosivo que impactó contra un autobús y otros vehículos que transitaban por la zona.
La explosión destruyó completamente el bus y al menos otros 15 vehículos, además de abrir un gran cráter en la carretera Panamericana, una de las principales vías del suroeste colombiano.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el hecho y afirmó en su cuenta oficial que los responsables del ataque contra civiles en Cajibío "son terroristas, fascistas y narcotraficantes", reiterando que el gobierno continuará con las acciones para enfrentar a los grupos armados ilegales en el país.