Subsidio a combustibles obligatorio en gasolineras de Guatemala

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, todas las estaciones de servicio estarán obligadas a trasladar al consumidor final el subsidio temporal a los combustibles, sin distinción ni excepciones.
La disposición busca que la reducción en el precio de diésel y gasolinas se refleje de forma directa en los expendios a nivel nacional, garantizando que el beneficio llegue a la población en general.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) detalló que el mecanismo inicia desde la cadena de importación, donde los proveedores deberán aplicar la rebaja correspondiente desde las terminales de distribución. Esto implica que el combustible ya debe llegar con el ajuste incluido a las gasolineras.
Posteriormente, el Estado compensará a los importadores registrados bajo el esquema establecido en la normativa, con el objetivo de sostener la medida sin afectar el abastecimiento ni la operación del mercado.
Las autoridades subrayaron que no existe ninguna excepción dentro de la ley, por lo que el subsidio debe aplicarse de manera uniforme en todo el territorio nacional y será objeto de verificación constante.
Medida comenzará el 1 de mayo
El Ministerio de Energía y Minas confirmó que la disposición entrará en vigor el 1 de mayo como parte de un plan gubernamental para mitigar el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo.
El titular de la cartera, Víctor Hugo Ventura, indicó que el reglamento de aplicación está en su fase final y definirá los lineamientos operativos para la ejecución del subsidio.
La supervisión estará a cargo del MEM, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que coordinarán acciones para verificar el cumplimiento de la medida en todo el país.