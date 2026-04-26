Ian Rodríguez logra podio en Campeonato Italiano GT Sprint

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez tuvo una destacada actuación en la ronda disputada en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, correspondiente al Campeonato Italiano GT Sprint GT3. Junto a su compañero Giuseppe Forenzi, al volante del BMW M4 GT3 EVO #77 del FAEMS Team, lograron subir al podio tras una intensa segunda carrera del fin de semana, consolidando así un resultado clave en una de las categorías más competitivas del automovilismo europeo.
Luego de completar 28 vueltas en el exigente trazado italiano, Rodríguez y Forenzi cruzaron la meta en la tercera posición, a tan solo 2.570 segundos del primer lugar. La victoria fue para Jens Klingmann y Raffaele Marciello, representantes de BMW Italia Ceccato Racing, mientras que el segundo puesto quedó en manos de Alex Aka y Andrea Frassineti, del Tresor Attempto Racing. La cerrada diferencia entre los primeros tres lugares refleja el alto nivel de competencia y la precisión que exige cada carrera.
Lo que viene para Ian Rodríguez
En la primera carrera del fin de semana, disputada el sábado 25 de abril, el binomio del FAEMS Team se quedó a las puertas del podio al finalizar en la cuarta posición, mostrando ya un ritmo competitivo que posteriormente se vería recompensado. Este progreso entre ambas mangas evidencia la capacidad de adaptación del equipo, así como la consistencia del piloto guatemalteco frente a rivales de gran experiencia internacional.
El Campeonato Italiano GT Sprint GT3 es una de las principales plataformas del automovilismo de gran turismo en Europa, caracterizada por carreras cortas e intensas que se desarrollan en fines de semana con dos competencias principales.
Participan vehículos homologados bajo normativa GT3, reconocidos por su alto rendimiento y tecnología derivada de modelos de producción. La temporada continuará en circuitos emblemáticos como Autódromo Vallelunga del 22 al 24 de mayo, Circuito de Mugello del 24 al 26 de julio y Autódromo Nacional de Monza del 9 al 11 de octubre, donde Rodríguez buscará seguir destacando y consolidarse como uno de los referentes latinoamericanos en la categoría.