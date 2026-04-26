 Ataque armado en zona 1 deja dos heridos dentro de un picop
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Ataque armado en zona 1 deja dos heridos de gravedad dentro de un picop

Video revela escenas de terror tras ataque armado en la zona 1.

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Ataque armado en zona 1., Captura de pantalla video de X.
Ataque armado en zona 1. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La mañana de este domingo 26 de abril de 2026 se registró un ataque armado en la 8ª avenida y 15 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde dos hombres que se conducían en un picop resultaron gravemente heridos tras ser interceptados por desconocidos que se desplazaban en otro vehículo.

De acuerdo con el informe de los Bomberos Municipales, las víctimas fueron identificadas como Abner Josué Machorro Cortés, de 21 años, y Vielman Uriel España López, de 25, ambos con heridas de consideración provocadas por arma de fuego.

Triupulantes de picop trasladados al Hospital General 

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron a los heridos en estado delicado hacia el área de emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedaron ingresados para su atención médica.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área del incidente para preservar la escena del crimen, mientras fiscales del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes con el objetivo de recolectar indicios y establecer la dinámica del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del hecho violento. Las primeras hipótesis no descartan que se trate de un ataque directo, una posible discusión vial o un intento de asalto. Las investigaciones continúan en desarrollo.

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