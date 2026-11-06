Galilea Montijo sufre parálisis facial en programa en vivo

Una vez más, la figura de Galilea Montijo se encuentra en el ojo del huracán mediático, tras la difusión de un video que ha desatado una ola de preocupación y especulaciones sobre la salud de su rostro.
La conductora de "Hoy" parece enfrentar nuevamente complicaciones que sugieren una posible reaparición de la parálisis facial, un problema que ya había experimentado en el pasado a raíz de procedimientos estéticos.
La reciente alarma surgió mientras Montijo compartía su opinión sobre la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez en el popular programa matutino.
Durante la emisión, numerosos usuarios de redes sociales notaron que la expresión de su boca lucía diferente, lo que rápidamente encendió las alertas y generó un intenso debate en las plataformas digitales sobre su estado de salud.
La inquietud sobre la apariencia facial de Galilea Montijo no es un fenómeno reciente. Los primeros indicios de problemas se manifestaron públicamente durante los promocionales de "La Casa de los Famosos México 2026".
En aquel momento, la audiencia y los internautas observaron cambios significativos en su rostro, señalando una aparente falta de movilidad en ciertas áreas, particularmente alrededor de los labios, lo que generó una considerable discusión en línea.
Recuperación y el temor a la reincidencia
Ante la creciente presión mediática y la persistencia de los comentarios, Galilea Montijo rompió el silencio en el programa "Hoy".
Inicialmente, explicó que se había sometido a un procedimiento estético con el objetivo de levantar sus cejas, aunque en ese momento negó que su rostro se viera tan afectado como lo sugerían las imágenes que circulaban en las redes sociales.
Sin embargo, la situación tomó un giro más serio cuando, en una declaración posterior y más profunda, Galilea Montijo confesó que estaba recibiendo tratamiento por una condición que se asemejaba a una parálisis facial.
Detalló que, durante el procedimiento estético, un nervio había sido manipulado, lo que resultó en la alteración de algunas de sus gesticulaciones habituales.
Además, reveló haber sufrido una quemadura de segundo grado, una complicación que también estaba siendo atendida por especialistas médicos.
Galilea Montijo, conocida por su franqueza, reiteró su postura a favor de las intervenciones estéticas, siempre y cuando se realicen con la debida precaución. No obstante, no ocultó el profundo impacto que el incidente tuvo en ella, manifestando un temor persistente a que su expresión facial pudiera alterarse nuevamente.
"Me da muchísimo miedo que mi expresión cambie, que fue uno de los problemas que tuve con este médico, pero ya pasó".
Esta declaración, en su momento, sugería que el episodio de las complicaciones faciales era un capítulo superado en su vida personal y profesional.