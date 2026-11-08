 Estrella de Pequeños Traviesos pide ayuda económica
Farándula

Fue parte de 'Pequeños traviesos', hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica

El actor que dio vida a Alfalfa sorprendió al revelar las dificultades económicas que enfrenta tras alejarse de Hollywood.

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Pequeños Traviesos, Pequeños Traviesos
Pequeños Traviesos / FOTO: Pequeños Traviesos
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Brandon "Bug" Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en la popular película Pequeños traviesos vuelve a llamar la atención, pero esta vez por una situación personal que ha sorprendido a sus seguidores.  A sus 41 años, el exactor recurrió a internet para solicitar ayuda económica, luego de varios años de vivir bajo un estilo de vida que él mismo describió como un "voto de pobreza".

El actor abrió una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe el pasado 5 de noviembre de 2026. La recaudación tiene el propósito de conseguir apoyo para cubrir algunos gastos familiares y terminar los preparativos de su nueva vivienda antes del nacimiento de su sexto hijo.

De acuerdo con la información compartida en la plataforma, Hall y su esposa, Jill, lograron trasladarse a un terreno rural en Arkansas, Estados Unidos.  Sin embargo, todavía tienen pendientes varios trabajos y necesitan materiales para acondicionar el lugar.

En la descripción de su campaña, el actor reconoció que se había retrasado con algunos pagos, entre ellos el servicio telefónico, el propano que utilizan para su casa rodante y un cobro inesperado relacionado con la conexión eléctrica. Hall explicó que durante seis años evitó recurrir a este tipo de iniciativas porque consideraba que su decisión de abandonar Hollywood y cambiar su estilo de vida era una responsabilidad personal.

Sin embargo, la llegada de su sexto bebé, prevista para menos de un mes después de publicar la solicitud, lo llevó a buscar ayuda. El exactor manifestó que espera completar los trabajos pendientes en las próximas dos semanas para posteriormente aceptar algunos empleos y generar ingresos antes del nacimiento.

Más del actor de Pequeños Traviesos

La campaña tenía una meta inicial de 2,000 dólares, pero la respuesta de los usuarios superó sus expectativas.  Según los datos reportados por Infobae, para el 7 de noviembre ya había conseguido más de 9,000 dólares mediante 102 donaciones.

La situación actual de Bug Hall contrasta con la popularidad que alcanzó durante su infancia.

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Después de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Pequeños traviesos, decidió alejarse de la industria del entretenimiento.

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