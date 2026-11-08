 The Pitt: Emmy y Globo de Oro en conflictos legales
Farándula

The Pitt: la serie que conquistó los Emmy y Globos de Oro, ahora está en tribunales

La exitosa serie médica vuelve a estar en el centro de la polémica por una disputa legal que podría cambiar su futuro.

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The Pitt / FOTO: The Pitt
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La exitosa serie médica protagonizada por Noah Wyle, The Pitt enfrenta una batalla legal luego de que un tribunal de California permitiera que avance una demanda que señala similitudes con la emblemática producción ER. La serie The Pitt podría llegar a juicio por su parecido con ER: Sala de urgencias, luego de que la Corte de Apelaciones de California rechazara un recurso presentado por Warner Bros. Television.

El recurso buscaba frenar el proceso legal iniciado por Sherri Crichton, viuda del escritor y productor Michael Crichton. La resolución, emitida el 4 de noviembre de 2026, representa un nuevo capítulo en una disputa que comenzó antes del estreno de la producción protagonizada por Noah Wyle y que ahora podría terminar frente a un jurado.

El conflicto comenzó en agosto de 2024, cuando Sherri Crichton presentó una demanda al considerar que The Pitt era, en realidad, un reinicio no autorizado de ER, la reconocida serie médica que se transmitió entre 1994 y 2009. Según los argumentos de la viuda, Michael Crichton había firmado en 1994 un contrato con Warner Bros. que incluía una cláusula conocida como frozen rights.

Esta disposición protegía los derechos sobre posibles secuelas, reinicios y producciones derivadas de ER, por lo que el estudio necesitaba autorización para desarrollar nuevos proyectos relacionados con la historia. Sherri Crichton sostiene que Warner Bros. intentó negociar una nueva versión de la serie, pero las conversaciones no llegaron a un acuerdo. A pesar de ello, el estudio habría continuado con el desarrollo de The Pitt.

Más de The Pitt

Uno de los aspectos más importantes de la resolución fue que los magistrados identificaron varios elementos compartidos entre ambas producciones. Entre ellos destacan el escenario de una sala de emergencias, el ritmo acelerado de las historias, el uso de terminología médica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un médico joven e inexperto que acaba de salir de la facultad.

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Además, las dos producciones comparten parte de su equipo creativo. Noah Wyle, quien interpretó al doctor John Carter en ER, ahora encabeza el elenco de The Pitt. También participan John Wells y R. Scott Gemmill, vinculados con ambas series.

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