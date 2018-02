Compartir Facebook

Twitter

Fue en la década de los 60, cuando el grupo de música pop y soul “The Supremes” brillaban y encabezaban las listas de popularidad.

La agrupación estadounidense, formada exclusivamente por voces femeninas, interpretó canciones de distintos géneros musicales, desde el doo wop a la psicodelia y la música disco. Se formó en 1961 en la ciudad de Detroit.

Un día como hoy, pero de 1965 “The Supremes” conquistaron la cima de la lista Billboard, con el tema “Stop in the name of love”.